Leichterer Alltag für Entscheider

Würzburg.Objektive Handlungsempfehlungen statt Bauchgefühl: Der „Business Navigator“ – das neueste Gründungsvorhaben an der Uni Würzburg – will mit einer Software genau das ermöglichen. Das Projekt wird auch von der Bundesregierung gefördert. „Wie viele Schrauben müssen wir bestellen? Und wann müssen wir sie bestellen?“ Solche Fragen will der „Business Navigator“ für Unternehmer beantworten – und das ohne langwierige und aufwändige Recherchen. Das neueste Gründungsvorhaben aus der Wirtschaftsinformatik der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) hat eine Software entwickelt, die den Alltag vieler Entscheider in mittelständischen Unternehmen verändern dürfte. Gefördert wird das Vorhaben nun auch von der Bundesregierung durch das „Exist“-Programm.

Mittwoch, 11.12.2019