Leidenschaft wie bei Pink Floyd

Die Band Kings of Floyd huldigt am Freitag, 25. Oktober, ab 20 Uhr in der Weinheimer Stadthalle der Kult-Gruppe Pink Floyd. Die Musiker böten eine „wunderbare musikalische Reise durch die Hits der erfolgreichsten Phase Pink Floyds“, wirbt der Veranstalter für das Konzert.

Kings of Floyd wurde 2011 als Tribute gegründet. Grundlage war die gemeinsame Leidenschaft der Musiker Mark Gillespie (Gesang, Gitarre), Maurus Fischer (Gitarre), Jürgen Magdziak (Keyboard, Gesang), Berni Bovens (Drums), Lucy Wende (Gesang) für „Pink Floyd“. Immer wieder stoßen Gastmusiker hinzu, unter anderem Hans Maahn (Bass) und Bernd Winterschladen (Saxofon).

Karten im Vorverkauf

Die Idee zur Formation hatte übrigens Gitarrist Maurus Fischer. Er fragte den Briten Mark Gillespie, ob er bereit sei, ein paar Gigs mit Pink-Floyd-Liedern zu spielen. Das war im Dezember 2012. Inzwischen gehört die Band zu den bekanntesten Pink-Floyd-Tribute-Bands Deutschlands.

Tickets gibt es im Kartenshop der DiesbachMedien, Weinheim, Friedrichstraße 24, Telefon 06201/8 13 45, E-Mail-Adresse: kartenshop@diesbachmedien.de. wn

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019