Leipzig will zeitnah über Preisvergabe entscheiden

Die Leipziger Buchmesse will bis Ende dieser Woche Klarheit über die Vergabe ihres Preises schaffen. Derzeit liefen noch Abstimmungen mit den Partnern, sagte Buchmesse-Sprecherin Ruth Justen am Mittwoch. Die Messe und die Stadt Leipzig hatten am Dienstag die Schau 2020 wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Sie hätte vom 12. bis 15. März stattfinden sollen. Damit stand auch die Verleihung eines der wichtigsten deutschen Literaturpreise infrage. Er wird in drei Kategorien ausgelobt und ist mit 60 000 Euro dotiert – 20 000 Euro für jede Sparte. Die Auszeichnung soll vergeben werden, unklar ist aber, wo und wie.

Gesucht wird auch noch nach einem angemessenen Rahmen zur Verleihung des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung, der sonst beim Festakt zur Messeeröffnung überreicht wird. Er soll in diesem Jahr an den Ungarn László Földényi gehen.

Internetkampagne gestartet

Derweil haben Bücherfans im Internet eine Solidaritätsaktion für kleinere Verlage ins Leben gerufen. Unter dem Hashtag #bücherhamstern werden seit Dienstag auf Twitter eifrig Lesetipps für Angebote vor allem aus unabhängigen Verlagen ausgetauscht. Verbreitet wurde der Hashtag vom Phantastik Autoren Netzwerk (Pan).

„Kleinverlage machen einen erheblichen Umsatz auf der Leipziger Buchmesse“, sagte die Pan-Vorstandsvorsitzende Diana Menschig am Mittwoch. Einen großen Verlag und einen bekannten Autor störe es nicht, wenn ihm eine Messe-Lesung mit 50 verkauften Büchern entgehe. „Aber Kleinverlage haben dreistellige Auflagen, sagen wir 500. Und da sind 50 nicht verkaufte Bücher eben 10 Prozent des Umsatzes.“

Neben diesen Einnahmen gehe auch die Aufmerksamkeit für Autoren verloren. Im Netzwerk sei darum überlegt worden, was man machen könne, und dabei sei das #bücherhamstern aufgekommen. Der Hashtag laufe gut. „Es wird den Schaden nicht abwenden. Aber jedes Buch, das verkauft wird, hilft.“

London fällt ebenfalls aus

Unterdessen ist nun auch die Londoner Buchmesse abgesagt worden. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch auf der Webseite der London Fair Book mit. Die Messe hätte vom 10. bis 12. März noch vor der in Leipzig stattfinden sollen.

„Wir befolgen die Richtlinien der britischen Regierung und arbeiten mit dem fortlaufenden Hinweisen der Gesundheitsbehörden und anderer Organisationen“, hieß es in einer Mitteilung. Mit Widerstreben sei die Entscheidung getroffen worden, die diesjährige Veranstaltung abzusagen. Die Messe werde, besser als je zuvor, im Jahr 2021 zurückkehren. Zuvor hatte es auch Absagen für die Internationale Jugendbuchmesse im italienischen Bologna und die französische Buchmesse Salon du Livre in Paris gegeben.

In Großbritannien haben sich Dutzende Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das Land ist damit noch immer weniger stark betroffen als andere europäische Staaten. Die Regierung geht aber davon aus, dass die Zahl der Infektionen weiter steigen wird. dpa

