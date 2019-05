Lenny lässt die Liebe regieren

Es startet mit einer Art Gebet: „Deliver me from loneliness / Deliver me from selfishness / Deliver me from brokenness / Deliver me so we can get it all together“, fleht Lenny Kravitz im ersten Refrain seines Konzerts in der zu zwei Dritteln gefüllten Mannheimer SAP Arena. Auf Deutsch: Erlöse mich von Einsamkeit, Selbstsucht, Gebrochenheit, so dass wir alles auf die Reihe bekommen können - in einer durchgedrehten Welt, wie es zuvor in der Strophe heißt. Das Gegenrezept des US-Rockstars: die Liebe, deren Macht für alle Lebenslagen er in Liedern und eindringlichen Ansprachen beschwört.

Offensichtlich hat der 54-jährige New Yorker genug davon, seine - enorme – musikalische Klasse für sich sprechen zu lassen – und es dabei virtuos mit Vorbildern wie den Beatles, Led Zeppelin, Jimi Hendrix oder Prince aufzunehmen.

Schon die Albumtitel vor seinem ersten Gastspiel in der SAP Arena am 5. November 2011 zielten in diese Richtung: „It Is Time For A Love Revolution“ (Es ist Zeit für eine Revolution der Liebe, 2008) und „Black And White America“ (2011). Jetzt wird der Sänger auch auf der Bühne deutlich: Allein die Liedauswahl der „Raise Vibration“-Tour signalisiert, dass er die universale Liebesbotschaft des Pop zum politischen Mantra erhebt.

Was schon 1989 im allerersten Hit „Let Love Rule“ (Lass die Liebe regieren) mehr als nur zwischenmenschlich gemeint war. Diese Hymne wird in der Zugabe zum epischen, mehr als 20 Minuten Jam-Höhepunkt, bei dem Kravitz durch das Publikum im Innenraum wandert, Tuchfühlung sucht und den Chor aus 7600 Stimmen von einer Minibühne am anderen Hallenende aus dirigiert.

Vertonte Hippie-Ideale

Dass er mit seinen vertonten Hippie-Idealen nicht naiv klingt, dafür sorgt die pure, aber virtuose Härte, mit der die bis zu acht Musiker die ersten und letzten Songs des Hauptteils über die Rampe jagen. Im Studio singt und spielt Multiinstrumentalist Kravitz in der Regel alles selbst ein – auf Topniveau. Wer es also in seine Band schaffen will, muss besser sein – also Weltklasse.

Die bringt vor allem Gail Ann Dorsey mit, die bis zu David Bowies Tod 2016 stolze 21 Jahre seine Bassistin war. Und stimmgewaltig genug, um Freddie Mercurys Part bei „Under Pressure“ auszufüllen. Als Backgroundsängerin ist sie eine Offenbarung, leider gehen die mehrstimmigen Feinheiten im etwas zu grellen, lauten Sound oft unter. Dafür hat man lange keine so eindrucksvolle Bass-Performance gehört – druckvoll, fingerfertig und rasant, ohne einen Effekt zu viel. Miss Dorsey kommt in ihrem bodenlangen Poncho so cool rüber wie Clint Eastwood, spielt aber noch mal doppelt so präzise. Und perfekt abgestimmt mit der Stadionwucht von Schlagzeuger Franklin Vanderbilt Jr.

Aber auch die Melodiker glänzen: George Laks entlockt seinen Tasten alles vom einfühlsamen E-Piano-Perlen über Hammond- bis zu Kirchenorgelklängen. Und was der wieder rastagelockte Kravitz und Craig Ross an machtvollen Riffs, Soli und Duett-Duellen auf den Gitarren zelebrieren, hat in der SAP-Arena-Geschichte bisher nur 2006 die Kombination Eric Clapton, Derek Trucks und Robert Cray übertroffen. Dazu stößt immer wieder ein starkes Bläsertrio um den exzellenten Solisten Harold Todd, der viel dazu beiträgt, dass eine fast schon jazzige Improvisation den Superhit „It Ain’t Over ‘Til It’s Over“ auf doppelte Länge ausdehnt. Das ist Spielfreude pur, wie sie zu echten Rockkonzerten mal gehört hat. Logisch, dass nur Licht und Instrumente gebraucht werden.

So nimmt das Pathos nur bei der ersten Zugabe „Here To Love“ kurz überhand, als auch noch zwölf Chorsänger Richtung Gospel abheben. Aber das gerät live weit weniger aufdringlich als auf Platte.

Überhaupt bringt die Konzertdramaturgie Kravitz’ Liebesbotschaft perfekt zur Geltung: Etwa wenn der in schweren Funk verpackte Freiheitsgedanke des 30 Jahre alten „Freedom Train“ kongenial in das brandaktuelle „Who Really Are The Monsters?“ übergeht.

Großer Teil der Hits fehlt

Dieser kämpferisch aufrüttelnde Song fragt nah am kunstvoll vertrackten Stil eines Kendrick Lamar nach eigener Verantwortung. Das alles mit dem puren Spaß an einer mitreißenden Rockshow zu verbinden, ist ein echtes Kunststück. Dass aktuelle Ohrwürmer wie die Ballade „Johnny Cash“ und ein Teil der großen Hits fehlen, fällt so nicht ins Gewicht.

Zumal mit „Fields Of Joy“, „Stillness Of Heart“. „Low“, „Always On The Run“, dem Abräumer „Fly Away“ und der Kombination aus dem fulminanten „Are You Gonna Go My Way“ mit „Love Revolution“ ein Glanzlicht das nächste überstrahlt. Alles im Dienst von Kravitz’ Botschaft: „Es ist Zeit für eine Revolution der Liebe, Brüder und Schwestern!“

