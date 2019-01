Lernen ist Vertrauenssache

Schwetzingen.Die „Nachhilfeschule Dr. C. Sussieck“ wird seit einem Jahr unter der Leitung von Mario Tessitore geführt. Konzept und Philosophie, die Frau Dr. Sussieck über 30 Jahre entwickelt und zu einem sehr hohen Standard ausgereift hat, werden erfolgreich weitergeführt. Die Nachfrage nach Lerncoaching ist groß. „Die Schüler sollen sich bei uns richtig wohl fühlen und zu unseren Lehrkräften und Mitarbeitern Vertrauen fassen“, lautet die Kernaussage von Mario Tessitore, der weiß, dass nur unter diesen Bedingungen Lernen gelingt und langfristig zum Erfolg führt.

In der angenehmen Lernumgebung der neu gestalteten Räume mit sehr gut ausgebildeten Lehrkräften arbeiten Schüler gerne. „Ich komme sehr gerne zum Gruppen-Unterricht, weil ich hier in kleinem Kreis mit Freude am Lernen sämtlichen Schulstoff vertiefen kann und sich meine Noten deutlich verbessern“, sagt Paul, der in zwei Fächern seit Anfang des Schuljahres dort unterrichtet wird.

Kontinuierliche Verbesserung

Nachhilfe ist schon lange kein Synonym mehr für schlechte Schüler oder für Jugendliche, die Schwierigkeiten im Begreifen von Zusammenhängen haben. Auch gute Schüler nutzen die Förderung, um ihren Leistungsstand zu halten oder sich zu verbessern. Diese Beobachtung Tessitores ist vergleichbar mit dem Verhalten eines Sportlers, der für das Erreichen von Bestleistungen einen individuellen Coach aufsucht, um von ihm trainiert und motiviert zu werden.

Das Konzept: Vertrauen, Interesse, Freude am Lernstoff und Motivation bis hin zum gestärkten Selbstbewusstsein gibt der „Nachhilfeschule Dr. C. Sussieck“ die Bestätigung für erfolgreichen Unterricht. Ergänzend zum Unterricht werden Kurse zu Lerntechniken, zur Motivations- und Konzentrationsförderung sowie individuelles Coaching angeboten.

Einfach Termin vereinbaren

Informieren kann man sich auf der Webseite www.sussieck.de oder man lässt sich nach vorhergehender Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 06202/1 22 60 persönlich beraten. Das Team der „Nachhilfeschule Dr. C. Sussieck“ freut sich auf jeden Anruf. red/pr

