Lesung mit Ingrid Noll

Persönlicher als alle ihre bisher erschienenen Romane ist Ingrid Nolls neues Buch mit dem Titel „In Liebe Dein Karl“. Es enthält Kurzgeschichten, Briefe und andere Texte mit autobiografischem Inhalt. Ihre warmherzige Lebenserfahrung, die auch das öffentliche Interview mit ihr in der Volkshochschul-Reihe zu Weinheims Botschaftern in der Volksbank prägte, kommt in mehreren Texten zum Tragen. Da ist ein Brief an ihre verstorbene Mutter, die eigene Liebe zum Enkelkind.

Die erfolgreiche Romanautorin erzählt über ihre Kindheit in China, aber auch über das Alter und was sie daran mitunter nervt. Autobiografische Texte und die hautnahe Begegnung mit Ingrid Noll prägen ihre Autorenlesung aus dem neuen Buch am Donnerstag, 26. März, um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Beltz im Atrium, Bahnhofsstraße 3-9. Karten für die Lesung gibt es nur in der Buchhandlung. dra

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.02.2020