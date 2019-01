Lesung: „Warum ich Nazi wurde“

Als der US-amerikanische Soziologe Theodore Abel 1934 einen Wettbewerb ausschrieb, um „Material über die Geschichte des Nationalsozialismus“ zu sammeln, entstanden in der Folge 581 Biogramme von Menschen, die schilderten, warum sie zu Anhängern der Nazis wurden. In Form einer Marathon-Lesung werden am Sonntag, 27. Januar, von 10 bis 22 Uhr in den Kammerspielen des Staatstheaters Darmstadt Ensemblemitglieder und Mitarbeiter, aber auch Menschen aus der Stadt damals entstandene Texte vortragen. Für 16 Uhr ist eine Podiumsdiskussion zum Thema „Meinungsfreiheit und Diktatur“ angesetzt. Der Eintritt ist frei, etwa alle zehn Minuten gibt es einen Ein- und Auslass. Die Veranstaltung wird im Livestream auf der Facebook-Seite des Staatstheaters gezeigt. zg

