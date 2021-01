Main-Tauber-Kreis.Bereits am 27. Dezember war Impfstart. Das KIZ in Bad Mergentheim hätte eigentlich am 15. Januar in Betrieb gehen sollen, doch der Impfstoff fehlt. Am Freitag, 22. Januar, soll es nun soweit sein. „Sie haben mit ihrem großartigen Einsatz dazu beigetragen, dass wir bei der Bekämpfung der Pandemie nunmehr das Licht am Ende des Tunnels sehen können“, lobte Landrat Reinhard Frank alle Beteiligten am Donnerstag bei einem Presse-Rundgang in der Sporthalle der Beruflichen Schulen in der Seegartenstraße in Bad Mergentheim. In den vergangenen Wochen war die Halle erfolgreich zum Kreisimpfzentrum umfunktioniert worden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.01.2021