Am Donnerstag, 25. April, veranstaltet der Foto- und Video-Club Weinheim (FVCW) seinen dritten öffentlichen Fotowettbewerb. Das Thema lautet: „Licht und Schatten.“ Die Veranstaltung dazu beginnt um 19.30 Uhr im Gemeindehaus St. Marien im Forlenweg 5. Interessierte Fotografen können sich mit maximal fünf Bildern beteiligen. Die Bilder müssen vorab an die E-Mail-Adresse info@fvcw.eu oder auf USB-Stick zu dem Clubabend mitgebracht werden.

Alle Bilder müssen im jpg-Format mit maximal sechs MB vorliegen. Außerdem ist es wichtig, Name und Telefonnummer beziehungsweise E-Mail-Adresse des Teilnehmers anzugeben. Gemeinsam mit den Bildern von Clubmitgliedern erfolgt eine Beamer-Präsentation mit gleichzeitiger Jurierung und Bewertung durch den Club. Etwa 15 der bestplatzierten Bilder werden anschließend großformatig für etwa acht Wochen in der Cafeteria der Volkshochschule Badische Bergstraße in Weinheim ausgestellt, wobei jeder Teilnehmer mit mindestens einem Bild vertreten sein wird. Am Donnerstag, 14. März, wird ein Vorgespräch angeboten, um den FVCW näher kennenzulernen und mehr über die Jurierung zu erfahren. wn

Info: Weitere Infos gibt es im Internet unter www.fvcw.eu

