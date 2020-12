Lichterglanz und Live-Streams

Lorsch.Als eine der ersten Kommunen im Kreis krempelt Lorsch – wegen Corona – ein Stadtfest komplett um. Mehr als 22 000 Besucher zählte nach Angaben der Stadt der Frühlingsmarkt mit Bienen- und Dichterfest im Vorjahr. Nun wird die zweitägige Großveranstaltung fast vollständig ins Netz verlegt.

Mitarbeiter des Kulturamts stellen gemeinsam mit Vereinen ein umfangreiches Digitalprogramm auf die Beine, Konzerte – unter anderem mit Jean Diehl und den Pink Panthers – sind als Live-Stream online zu erleben. Zu den wenigen nicht-virtuellen Angeboten gehört ein Päonien-Verkauf, das Interesse ist groß. Die Pfingstrosen sind nach Minuten ausverkauft.

Feste lassen sich natürlich nur bedingt durch den Bildschirm ersetzen. Für das Johannisfest, das in besonderem Maße von persönlichen Begegnungen lebt, gibt es diese Alternative nicht. Es fällt, wie alle Stadtfeste, 2020 in seiner gewohnten Form aus. In Lorsch wird deshalb unter anderem der „Sommerpark“ initiiert. Am Benediktinerplatz wird er eingerichtet und läuft mehrere Wochen lang.

Ziel ist es, Einheimischen und Gästen auch in der Zeit der Pandemie ein gewisses Maß an Kultur und Unterhaltung zu bieten, unter Beachtung der Corona-Regeln. Besucher sind angetan, um Publikumsandrang auszuschließen, werden die Auftritte von Musikern und Künstlern nicht vorab angekündigt.

Viele Gedanken macht man sich in Lorsch auch, um die Kerb sowie den Weihnachtsmarkt nicht einfach zu streichen. „Kersch-im-Dorf“ heißt das Konzept für einen Mini-Jahrmarkt, das für den Herbst erstellt wird – und dann doch wegen der verschärften Corona-Auflagen wieder fallengelassen werden muss.

Wunder, Pop-Up und dann Plan D

Noch mehr Arbeit wird in den Weihnachtsmarkt gesteckt. Statt des „Blauen Weihnachtswunders“ wird zunächst ein „Großes Weihnachtswunder“ geplant. Die Stadtverordneten aber lehnen dies ab und sprechen sich für einen „Pop-Up-Weihnachtsmarkt“ aus. Auch die reduzierten Programmangebote aber werden wegen der verschärften Corona-Auflagen wieder zurückgenommen.

Mitte November steht schließlich „Plan D“ fest: Es wird einen weihnachtlichen Innenstadtzauber geben, die Innenstadt wird nicht dunkel bleiben. Beschränken muss man sich jedoch auf eine vierwöchige Illumination plus einem Weihnachtshimmel und einer Christbaum-Allee, die allerdings sehr gut ankommen. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.12.2020