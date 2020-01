Lichterzauber noch bis Samstag

Zu einer viel beachteten Installation zählt die Liebesbotschaft an die Stadt Ludwigshafen. Besonders an der Rheinuferpromenade sorgt der Lichterzauber für ein romantisches Ambiente. Dort strahlt auch der größte Lichterschlitten Deutschlands. Noch bis zum Samstag, 25. Januar, werden 30 000 Leuchten in der Innenstadt eingeschaltet. Insgesamt zehn Kilometer lang sind die Lichterketten. Zu den beliebten Motiven zählt auch eine begehbare Weihnachtskugel am Ludwigsplatz. Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) unterstützen seit Jahren die Aktion des Marketing-Vereins. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020