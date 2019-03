Liebesversuch im Paralleluniversum

Das Renaissance Theater Berlin gastiert am Donnerstag, 7. März, um 20 Uhr mit den beiden bekannten Schauspielern Suzanne von Borsody und Guntbert Warns in der Weinheimer Stadthalle.

Manchmal stellt man sich diese Fragen: „Was wäre, wenn ich eine andere Entscheidung getroffen, etwas anderes gesagt hätte, um eine andere Ecke gebogen wäre?“ Wissen kann man das nie so genau. Denn schließlich hat man nur das eine Leben, den einen Moment. Aber als Gedankenspiel ist es reizvoll, wenn man alle Möglichkeiten durchspielt und die lineare Folge von Aktion und Reaktion aushebelt. Und genau das passiert auf äußerst witzige Weise in „Konstellationen“.

Originelle Dramaturgie

Marianne ist Quantenphysikerin, Roland ist Imker. Ihre Liebesgeschichte von der anfänglichen Leidenschaft über den ersten Seitensprung bis hin zum „Dass-der-Tod-euch-scheidet“ könnte ein übliches Beziehungsdrama sein, würde nicht Mariannes Forschungsgebiet auf überraschende Weise die Handlungsentwicklung bestimmen.

Angenommen, es gäbe eine überschaubare Anzahl von Paralleluniversen, die sich bei jeder gefällten Entscheidung weiter verzweigen, so würde auch unser Leben in unendlich vielen Varianten existieren. Dieser Theorie folgend, entwickelt Nick Payne eine originelle Dramaturgie für Konstellationen, indem er dasselbe Geschehen immer wieder anders erzählt, in den einzelnen Szenen zurückspringt und alternative Entwicklungen ausprobiert. So kann es passieren, dass sich Marianne und Roland in einer Variante ihrer ersten Begegnung so unsympathisch sind, dass sie es nur zwei Minuten miteinander aushalten. Es scheint, als müsste sich das Paar erst durch einige Universen hindurch an verkorksten Anfängen und falschen Abzweigungen vorbeitasten, bis sie bei ihrer gemeinsamen Geschichte ankommen, die uns dann erstaunlicherweise als die ultimative und paradigmatische Liebesgeschichte erscheint.

Ein solches Stück ist großes Schauspielerfutter, und seine intellektuelle Grundierung ist beeindruckend, heißt es in der Pressemitteilung. Die britische Presse vergleicht Paynes Drama mit den Werken von Tom Stoppard, Michael Frayn und Caryl Churchill. wn

