Liebfrauenschule kämpft um ihre Zukunft

Bensheim.Es war eine Nachricht, die nicht nur die Bensheimer Bildungslandschaft nachhaltig erschüttert hat. Ende September teilte der Träger des katholischen Mädchengymnasiums mit Realschulzweig, das Bistum Mainz, überraschend mit, dass man die Trägerschaft abgeben wird.

„Es sind schmerzhafte Einschnitte, die wir auf verschiedenen Ebenen des Bistums vornehmen müssen“, verteidigte Bischof Peter Kohlgraf den harten Sparkurs der Kirche. An der traditionsreichen Bensheimer Schule, die über die Grenzen der Region hinaus einen exzellenten Ruf besitzt, schüttelt man sich nach der Ankündigung kurz, gab sich danach aber kämpferisch und optimistisch.

„Wir haben ein sehr gutes Renommee, unsere Absolventinnen genießen bei den Arbeitgebern im Umland einen guten Ruf“, erklärte Schulleiterin Sabine Nellessen-Kohl Anfang Oktober im Gespräch mit dieser Zeitung. Sie und das Kollegium betonten, dass es nun um die Schülerinnen und den besonderen Standort im Herzen von Bensheim gehe.

750 Schülerinnen besuchen zurzeit die LFS. Mit welchem Träger die Liebfrauenschule in eine sichere Zukunft in bewährten Strukturen gehen könnte, ist offen. Bis zum Redaktionsschluss dieser Beilage gab es dazu keine Neuigkeiten, allerdings hatte Landrat Christian Engelhardt kurz vor den Ferien zu einem Treffen mit allen Beteiligten eingeladen.

Kurzfristig müssen Schülerinnen und Eltern ohnehin nicht befürchten, dass vorschnell Fakten geschaffen werden. Das Bistum ist an einer geordneten Übergabe interessiert, die Finanzierung für diesen Zeitraum gesichert. Nach Ansicht von Sabine Nellessen-Kohl werde sich das über Jahre hinziehen. „Wir können den Schülerinnen Mut machen. Die Schulgemeinde soll ausgebaut werden, wir werden uns weiter deutlich in Bensheim zeigen.“ Die Schulleiterin selbst wird Ende Januar 2021 in Ruhestand gehen. In Bensheim solidarisierten sich Bürgermeister Rolf Richter, viele Parteien, Vereine, Gruppierungen und ehemalige Absolventinnen mit der Schule. Die Stadtverordnetenversammlung verabschiedete Anfang November eine Resolution zum Erhalt des Gymnasiums, auch der Kreistag setzte sich ein.

In Heppenheim gab es beim Besuch von Generalvikar Udo Bentz bei Landrat Christian Engelhardt auf Initiative des Schulelternbeirats eine Mahnwache, an der sich die komplette Oberstufe, die 10. Realschulklasse, viele Lehrer, Eltern, Vertreter verschiedener Schulgremien und die Schulleitung beteiligten.

Mit den Worten „Als Erinnerung an uns“ überreichte Schulsprecherin Nathalie Pasakening Bentz einen blauen Schulpulli mit dem Logo der LFS. Wie stark sich Schülerinnen und Kollegium mit der Liebfrauenschule identifizieren und wie sehr sie über die Nachricht aus Mainz und die Zukunft der katholischen Mädchenschule verunsichert sind, machten sie auf Transparenten mit eindeutigen Botschaften deutlich: „162 Jahre Tradition – einfach wegschmeißen?“, „Der Kirchturm wird saniert. In die LFS kein Cent investiert“, „Mary Ward kämpfte für die Bildung von Mädchen. Wir kämpfen weiter“, oder auch „Wo ist hier die Nächstenliebe?“.

