Lisa Feller kommt

„Der Nächste, bitte!“ heißt das neue Programm der Kabarettistin Lisa Feller, mit dem sie am Dienstag, 26. März, auf die Bühne der Alten Druckerei kommt. Lisa Feller hat es schon längst verinnerlicht: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So steht es schließlich im Buch der Bücher. Dumm nur, wenn der Nächste ein Vertreter des angeblich starken Geschlechts ist und aus Bindungsangst nicht geliebt werden will. Schon gar nicht von einer selbstbewussten und witzigen Frau, die keine Lust hat, sich zu ihren zwei Kleinkindern noch ein erwachsenes Unvernunftswesen ins Haus zu holen. Dann doch lieber: „Der Nächste, bitte!“

Oder doch die Selbstliebe – klingt allerdings schöner, als es ist. Zwischen Beruf, Erziehung und der Suche nach dem geeigneten Lebenspartner kämpft die moderne Frau um die perfekte Figur, passend zur immer jungen Topmodelgesellschaft. Auf der Suche nach der eigenen Deutungshoheit zwischen Photoshop-Selfies und Schokoladenheißhunger scheitert auch Lisa Feller gerne nach einem prallgefüllten 14-Stunden-Tag. Also macht sich die erfolgreiche Komödiantin in ihrem neuen Programm „Der Nächste, bitte!“ daran, dem Rätsel „Homo Testosteron“ durch eigene Feldforschung näherzukommen.

Lisa Feller, „Der Nächste bitte!“, am Dienstag, 26. März, 20 Uhr, Alte Druckerei, Weinheim, Friedrichstraße 24; Tickets gibt es im Ladenburger Morgen Forum, Hauptstraße 20, Telefon 06203/95 60 10 über www.adticket.de. wn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.02.2019