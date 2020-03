Lisa Fitz erst am 14. Juni

Leider muss bis 19. April auch der Spielbetrieb in der Alten Druckerei ruhen. „Wir sind bemüht, alle Veranstaltungen auf einen neuen Termin zu verlegen. Da dies alle Veranstalter versuchen, ist das kein leichtes Unterfangen. Auch die Ticketsysteme und Kartenshops sind mit der Situation derzeit überfordert, bemühen sich aber ebenfalls alles zeitnah abzuwickeln“, so Geschäftsführer Franz Kain.

Zum derzeitigen Procedere: die Veranstaltung am Sonntag, 15. März, mit Ramon Chormann wurde abgesagt. Der Künstler konnte keinen neuen Termin für den Herbst finden. Demnach können dafür die Tickets an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Der Auftritt von Lisa Fitz am 20. März wurde verlegt auf 14. Juni. Die Tickets behalten dafür ihre Gültigkeit oder können zurückgegeben werden. Für alle weiteren Termine, die in die auferlegte Spielpause fallen, versucht das Team der Alten Druckerei in den nächsten Tagen in Absprache mit den Agenturen und Künstlern Ersatztermine zu finden. Auch hierfür behalten dann die Tickets ihre Gültigkeit oder können gegebenenfalls zurückgegeben werden. wn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.03.2020