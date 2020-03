Literaturfestival abgesagt

Das Literaturfestival Eventi letterari Monte Verità im Schweizer Kanton Tessin wird wegen des Coronavirus verschoben. Es soll statt Anfang April vom 29. Oktober bis 1. November stattfinden, teilten die Organisatoren mit. Das Tessin liegt in unmittelbarer Nähe der Krisenregion in Norditalien. Gemessen an der Bevölkerungszahl ist der Kanton in der Schweiz am stärksten betroffen.

Das Programm des Festivals auf dem Monte Verità, im PalaCinema in Locarno und im Teatro del Gatto in Ascona bleibe weitgehend erhalten, teilten die Veranstalter mit. Die achte Ausgabe trägt den Titel „Große Erwartungen“. dpa

