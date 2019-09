Live-Konzert und Umzug durch den Ort

Das erste Oktoberwochenende steht in Lützelsachsen ganz im Zeichen des 72. Bergsträßer Winzerfestes. Den Auftakt macht am Freitag, 4. Oktober, ab 20.30 Uhr die Band Allgäu-Power, die schon im vergangenen Jahr für grandiose Stimmung in der Winzerhalle sorgte. Das Konzert ist bereits ausverkauft, die 1000 Karten waren rasend schnell vergriffen, sagt der Vorsitzende des Verkehrs- und Heimatvereins Lützelsachsen, Stefan Kilian.

Karten an der Abendkasse gibt es jedoch noch für den Festabend am Samstag, 5. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Winzerhalle. Dann werden die neuen Winzerhoheiten in einer feierlichen Krönungszeremonie in ihr Amt eingeführt. Die 24-jährige Winzerkönigin Miriam Hörr hat bereits Erfahrung als Winzerhoheit. 2016/2017 war sie zusammen mit der noch amtierenden Winzerkönigin Lina Stahl Prinzessin. Ihr zur Seite stehen Sarah Schmiedel und Sophie Gaibler als Prinzessinnen. Beim Festabend darf natürlich Livemusik nicht fehlen, es spielen die Band „Empire“ und die „Kapelle Schalmeien“ aus Ravensburg.

Ansprache der Weinhoheiten

Der Sonntag, 6. Oktober, startet um 11 Uhr mit einem Mittagessen in der Winzerhalle, bevor um 14 Uhr der Festzug mit 45 Zugnummern startet. Um 15.30 Uhr halten die Weinhoheiten ihre Ansprache in der Winzerhalle, darüberhinaus treten Musikkapellen auf. Ab 18 Uhr gibt es Livemusik mit Martin Böhm. wn

