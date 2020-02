Lkw auf der A 81 umgekippt

Widdern.Das Sturmtief „Sabine“ sorgte in der Nacht zum Montag und am Montagmorgen für gehöriges Durcheinander. Spektakulär war ein Unfall auf der A 81. Ein in Richtung Heilbronn fahrender Sattelzug wurde gegen 7 Uhr auf der Jagsttalbrücke bei Widdern von einer Sturmböe erfasst und stürzte so um, dass beide Fahrstreifen und die Standspur blockiert waren. Erst nachdem eine Fahrbahn frei gemacht werden konnte, lief der Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich bei Eppingen. Ein 59-Jähriger hatte auf seinem Muldenkipper sogenannte Abrollmulden mit Deckel geladen. Ein 250 Kilogramm schwerer Deckel wurde von einer Böe mitgerissen und auf einen VW-Transporter geschleudert. Die Seite des Wagens wurde aufgeschlitzt, der 49-Jährige Fahrer schwer verletzt.

