Loungemusikfür alle

Die Veranstaltungsreihe „Feierabend in der Elli“ geht am Freitag, 1. März, in eine neue Runde. Diesmal wird das inklusive Bandprojekt „Club 8“ auftreten. Die Musiker sind bereits zum zweiten Mal im Freiraum-Café in der Elisabethstraße 9 zu Gast und werden für eine tolle Stimmung sorgen, heißt es in einer Pressemitteilung. Für 2019 haben sich die Musiker von Club 8 viel vorgenommen: ein inklusives Workshop-Programm für Menschen, die Spaß an gemeinsamer Loungemusik haben, startet zum März 2019, zahlreiche Auftritte in regionalen Locations sind vorgesehen. Der Feierabend in der Elli am kommenden Freitag findet wie gewohnt ab 17 Uhr statt. wn

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.02.2019