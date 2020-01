Lyrik, Literatur und Humor

Ein Meister der „bösen Lieder“: Georg Kreisler. © kunzmann

Georg Kreisler (1922-2011) war ein literarisch-musikalisches Genie, das es so wahrscheinlich nie wieder geben wird. Was er schrieb und komponierte, war kein Kabarett: Es war so viel mehr als Lyrik und Literatur. Es gibt keinen Begriff dafür, außer vielleicht den Titel einer seiner Schallplatten: Kreisler-iana. Ein ganzer Abend, am 25. Januar, 20 Uhr, widmet ihm der Weinheimer Blues- und Jazzklub „Muddy’s Club“. Umrahmt werden die musikalischen Darbietungen von Texten, die sich in die Provokation und in die Satire nahtlos einfügen. Christiane Hedtke, Lyrik und Texte, Horst Kurzer, Gesang, und Michaela Buchheister am Klavier gestalten den Abend.

Illustre Persönlichkeit

Als Sänger, Komponist und Dichter erlangte er internationale Berühmtheit, denn mit seinem sarkastischen Humor, seiner illustren Persönlichkeit und seinem Sprachwitz war er seiner Zeit weit voraus, schreibt der Veranstalter in einer Ankündigung. Kreisler verwahrte sich stets dagegen, als Kabarettist bezeichnet zu werden. Als bekennender Anarchist bestritt er ebenfalls stets, Österreicher zu sein, obwohl er in Wien geboren und gestorben war. Er wolle die Menschen mit seinen „bösen“ Liedern zum Umdenken bewegen, sagte er einmal.

Bei Nennung seines Namens – Georg Kreisler – kommt’s prompt: „Tauben vergiften im Park“. Damit polarisierte der Autor einmal mehr: Im Katalog seiner rund 500 Liedschöpfungen erfuhr dieses Lied heftige Kritik und giftige Ablehnung in den Wiener Medien, nachdem er aus dem Exil zurückgekehrt war.

Aufgrund seiner jüdischen Herkunft war er nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1938 in die USA emigriert – 1955 folgte seine Heimkehr nach Europa, zurück nach Wien.

