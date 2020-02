Machtvolle Bilder: die Kathedralen am Rhein

Ein Titel, der wirklich passt: „Macht und Herrlichkeit“ nennt Autor Jürgen Kaiser den prächtigen Bildband, der im Kölner Greven Verlag erschienen ist, ein buchstäblich gewichtiges Werk, das die titelgebenden Begriffe mit stimmungsvollen Abbildungen der wichtigsten Kirchenbauten entlang des Rheins illustriert. Mal sind es die einfallsreichen Details der Bauten, die der Fotograf Florian Monheim in den Blick nimmt, mal kommt das Gebäude in ganzer Pracht und vollständig ins Bild, oder es wird eine besondere Perspektive gewählt, um die einzigartige Architektur zu betonen – wie hier am Beispiel des Deckengewölbes des Kölner Doms. Was architektonische Meister des Mittelalters für die Ewigkeit schufen, lässt sich hier noch einmal neu und etwas anders entdecken. („Macht und Herrlichkeit. Die großen Kathedralen am Rhein von Konstanz bis Köln“. Greven Verlag, Köln. 343 Seiten, 50 Euro). tog / Bild: Monheim/Greven Verlag

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.02.2020