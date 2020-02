Macron dringt auf Antworten

München.Die Münchner Sicherheitskonferenz hat einen Graben zwischen der US-Regierung und Europa bei der Lösung weltweiter Konflikte offengelegt. Während europäische Top-Politiker am Wochenende Handlungsunfähigkeit beklagten und Washington eine Abkehr von internationalen Institutionen vorhielten, wies US-Außenminister Mike Pompeo alle Kritik zurück.

Enttäuschungen wurden bei der Konferenz aber auch im Verhältnis Frankreichs zu Deutschland deutlich. Der französische Präsident Emmanuel Macron sprach von einer Schwächung des Westens infolge einer geänderten US-Politik und forderte erneut eine stärkere Kooperation Europas auch in der Verteidigung. Er warte in vielen Fällen noch auf deutsche Antworten auf seine Vorschläge für eine Reform der EU. Macron warnte zudem, nach der Finanz- und Migrationskrise hätten viele Menschen den Glauben an die Demokratie verloren.

Der Franzose plante im München offenkundig schon für die Zeit nach Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und traf sich mit Annalena Baerbock und Robert Habeck von den Grünen. Dabei war auch Armin Laschet, CDU-Vize und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, dessen Äußerungen als Spitze gegen Merkel verstanden wurden. Der Europapolitik von Merkel fehle es oft an Mut und Dynamik, sagte Laschet. dpa

