Mädchen aus Külsheim siegreich

Künzelsau.Erfindergeist, Neugierde und viel Engagement steckte auch in diesem Jahr in jedem Projekt, das die Nachwuchstüftler am Wochenende in der Künzelsauer Reinhold-Würth-Hochschule präsentierten. Die Fachjury hatte die Qual der Wahl und kürte aus 54 Einreichungen sieben Projekte in der Sparte „Jugend forscht“ für Teilnehmer zwischen 15 und 21 Jahren aus.

Bei „Schüler experimentieren“ für junge Tüftler bis 14 Jahre wurden fünf Projekte ausgezeichnet. Insgesamt gingen in den sieben Fachbereichen 113 Teilnehmer an den Start. Die Juroren und Besucher zeigten sich begeistert von den vielen cleveren Ideen und dem Engagement der Jugendlichen. Mit einem ersten Preis wurden die beiden Külsheimer Schülerinnen Lara und Lisa Adelmann bedacht. Auch Ministerin Dr. Susanne Eisenmann war vor Ort.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.02.2020