Mahnwache in Schwetzingen

Schwetzingen.An diesem Sonntag, 23. Februar, findet um 17 Uhr in Schwetzingen auf den "Kleinen Planken" (Mannheimer Straße) eine "Mahnwache für die Opfer von Hanau "Gegen rechten Terror" statt. Die Jusos SBKOPE, die SPD Schwetzingen, Ketsch und Brühl, die „Omas gegen Rechts“ und die Partei „Die Linke Schwetzingen“ rufen alle Bürger dazu auf, den ermordeten Menschen von Hanau zu gedenken und den Opfern Ihre Solidarität zu bekunden. Auch "Bündniss 90/Die Grünen Schwetzingen" und "Bündniss 90/Die Grünen Ketsch" haben sich dem Aufruf zum Mahnmal angeschlossen.

Neun Menschen wurden Mittwoch in Hanau ermordet. Von den hauptsächlich jungen Menschen, die Opfer des Anschlags wurden, waren viele kurdischer Herkunft. Viele von ihnen waren sozial, kulturell oder politisch engagiert, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Initiatoren der Mahnwache.

Es war der größte rechtsterroristische Anschlag in Deutschland seit 40 Jahren. Das Bekennerschreiben des inzwischen tot in seiner Wohnung aufgefundenen Täters lässt keine Zweifel an seinen rassistischen Motiven. Seine Mutter wurde ebenfalls tot in seiner Wohnung aufgefunden.

"Wir können angesichts dieser Schreckenstat nicht mit unserem Alltag weiter machen. Wir sind erschüttert, in Trauer und wütend. Jetzt ist es Zeit, dass alle Demokraten" aufstehen. Wir gehen deshalb heute noch auf die Straße - für die Opfer und Angehörigen des Anschlags, gegen eine weitere Verharmlosung des Rechtsterrorismus' in Deutschland", heißt es abschließend in dem Schreiben.

Die Mahnwache wird um 18.30 Uhr enden. (sz/kaba)