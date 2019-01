Mal kurz aufs Rad umsteigen

Das kommt wie gerufen: In Weinheim gibt es jetzt eine neue VRN-NextBike-Station am OEG-Bahnhof. Das unterstützt optimal die OEG-Fahrgäste, die aktuell wegen der Baustelle zur Gleisverlegung im Bereich der Mannheimer Straße auf den Bus-Ersatzverkehr umsteigen müssen, was wegen des hohen Verkehrsaufkommens nicht immer praktisch ist, schreibt die Stadt Weinheim in einer Pressemitteilung.

Jetzt gibt es also VRN-NextBikes am OEG-Bahnhof und an der Haltestelle Händelstraße. Mit dem Fahrrad (durch den Suezkanal) kann die Lücke in wenigen Minuten schnell und umweltfreundlich überbrückt werden.

Ausleihe per Smartphone

Es handelt sich am OEG-Bahnhof um eine so genannte virtuelle Station. Die Räder stehen nicht an einem Terminal mit festen Fahrradständern. Sie können nur per Smartphone ausgeliehen und zurückgegeben werden. Für die Nutzer des Fahrradvermietsystems ist die Ausleihe und Rückgabe per App sowieso das beliebteste Medium, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Weinheim.

Das Ausleihen funktioniert ganz einfach: Nach der Registrierung per App oder auf der Website wird einfach die Radnummer eingegeben oder der QR-Code gescannt. Dann erhält man einen vierstelligen Schlosscode, mit dem das Fahrradschloss geöffnet werden kann. Die Fahrräder stehen in unmittelbarer Nähe zum Bahnsteig im Bereich des bestehenden Fahrradunterstandes zur Verfügung.

Eine weitere virtuelle Station ist am OEG-Haltepunkt in Lützelsachsen eingerichtet worden. Es handelt sich um einen Versuch, denn nun können NextBikes erstmals auch in einem Weinheimer Ortsteil ausgeliehen werden. Die Station wurde von einem jüngeren Einwohner vorgeschlagen, der Lützelsachsen auch zu späterer Stunde erreichen möchte, wenn kein Bus mehr und die OEG nur noch selten fährt.

Grundsätzlich haben Stadt und VRN mit so genannten „virtuellen Stationen“ gute Erfahrungen gemacht. Im Sommer war bereits eine solche am Strandbad Waidsee eingerichtet worden, die gut angenommen wurde. Auch während der nächsten Badesaison wird es diese Station wieder geben, schreibt die Stadt. wn

