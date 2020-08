Malen aus Leidenschaft

Tauberbischofsheim.„Ideen hatte ich immer schon zu viele als zu weniger“, sagt Melanie Hartl. Nur fehlte der Hobbykünstlerin die Zeit, sie auch umzusetzen. Die Corona-Krise sieht die Tauberbischofsheimer Kunst- und Englischlehrerin deshalb als Chance, vervollständigt unfertige Bilder und malt neue.

Fast jeden Tag postet sie unter dem Motto „A new painting a day takes the boredom away“ bei Instagram und Facebook ein Werk aus ihrem Atelier. Zuletzt, vor Corona, hatte sie „real“ in der Galerie „das auge“ in Lauda ausgestellt.

Eine bestimmte Lieblingsfarbe hat sie nicht, sie gibt aber zu, gerne knallige, warme Töne zu verwenden.

Doch Melanie Hartl malt nicht nur mit Leidenschaft und am liebsten bei guter Musik, sondern sie greift auch gerne zur Kamera.

Landschaften, Tiere und Pflanzen sind ihre häufigsten Motive.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.08.2020