Malerische Wege und traditionelle Kultur

Das Warten hat ein Ende: Ab Pfingsten ist Urlaub in Bayern wieder möglich – zwar noch mit Maske, Einschränkungen und Co, doch ein Anfang ist gemacht. Nach Monaten der Corona- bedingten Reiseausfälle ist diese Nachricht Balsam für die Seele aller Urlauber. Bayern lockt vor allem mit seiner landschaftlichen und kulturellen Vielfalt: Doch es müssen nicht immer die Alpen oder der Bayerische Wald sein – auch die nördlichen Teile das Freistaats haben einiges zu bieten. Das Fränkische Weinland glänzt mit malerischen Wanderwegen und traditioneller Weinkultur.

In puncto Wanderrouten geizt das Fränkische Weinland nicht mit Optionen. Einer der schönsten Pfade ist die Iphöfer Weinentdeckerrunde. Hier dreht sich alles um den edlen Rebensaft: Die Route führt entlang der Wein-Höhepunkte von Iphofen. Speziell sehenswert: Der Geschichtsweinberg sowie der terroir f-Aussichtspunkt, an dem sich ein herrlicher Blick über die Weinlandschaft bietet und Besucher mehr über den Weinanbau erfahren.

Nicht minder lauschig präsentiert sich der Thüngersheimer Höhenweg. Die Route kommt beinahe ohne spürbare Höhenunterschiede aus und ermöglicht dennoch weitreichende Ausblicke auf die umliegende Umgebung. Zu den Highlights des Weges zählen der terroir f-Aussichtspunkt und Bildstock St. Michael, sowie die Kreuzschlepper-Figur. In den Weinstädtchen Dettelbach, Iphofen und Sommerach locken gut sortierte Vinotheken Weinkenner und solche, die es noch werden wollen.

Der Namensgeber der Region ist gleichzeitig einer seiner größten Schätze: Der Frankenwein prägt die Gegend maßgeblich. Die fruchtbaren Böden an den Hängen zu beiden Seiten des Maindreiecks, ein mildes Klima und die traditionsreiche Hingabe der Winzer sorgen dafür, dass sich die Trauben im Fränkischen Weinland besonders wohl fühlen. Auf einer Radtour entlang der Mainschleife lässt sich diese abwechslungsreiche Landschaft besonders schön erkunden. Die Volkacher Mainschleifentour dauert etwa drei Stunden und startet im Städtchen Volkach an der Mainbrücke. Über den Main geht es durch die Weinberge hinauf nach Neuses am Berg, vorbei an der Wallfahrtskirche Maria im Sand und zuletzt zurück nach Volkach.

Nach den langen Wochen zu Hause ist es natürlich auch die regionale Küche, die den Besuch im Fränkischen Weinland zum Highlight macht. Gerade jetzt zur Spargelzeit lässt es sich hier wunderbar genießen. Nach einem erlebnisreichen Tag bietet das Fränkische Weinland schließlich zahlreiche stilvolle Übernachtungsmöglichkeiten – von der Ferienwohnung bis zum 4-Sterne-Hotel. Ein besonderes Erlebnis ist das Übernachten auf dem Winzerhof. Unter dem Motto „Zu Gast beim Winzer“ wohnen Gäste auf traditionellen Winzerhöfen und lernen die fränkische Lebensart und Gastfreundschaft kennen.

Weinbergs- sowie Kellerführungen unterstreichen den authentischen Charakter. wp

