Manche Agave blüht nur einmal

Archshofen.Gut 15 Jahre hat eine exotische Pflanze gebraucht, um in volle Blüte zu gelangen. Jetzt darf sie sich mit Fug und Recht „Archshofener Jahrhundertblüte“ nennen. Die Wurzeln der Agave liegen in Ecuador. Familie Vogt aus Archshofen staunte in diesem Sommer nicht schlecht. Eine Pflanze, die der Verlobte ihrer Tochter Katrin, Armin Bahl, einige Jahre zuvor um die halbe Welt mit sich geführt und die er dann während seines mehrjährigen USA-Aufenthalts bei den Schwiegereltern in spe deponiert hatte, begann plötzlich damit, einen Stängel auszubilden, der sich nicht stoppen ließ und der immer mehr in die Höhe schoss. Dass es sich wohl um eine „Jahrhundertblüte“ handelt, hat die Familie erst mit der Zeit registriert. Agaven blühen sehr selten. Manche Arten blühen sogar nur einmal in ihrem Leben.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.10.2020