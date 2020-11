Manchmal ist der Advent einfach zum Kugeln

„Wusstet ihr eigentlich, dass Kaiser Konrad hier im Jahr 1038 festgelegt hat, dass die Adventszeit vier Wochen dauert?“, frage ich die Kinder, die an der Limburg kugelige Zapfen sammeln. Schließlich wollen wir unser Zuhause für die Adventszeit schmücken. Ich mag natürliche Deko. Und in diesem Jahr soll es was Ausgefallenes sein.

Nach einer entsprechenden Idee frage ich Jasmin Centner, die im pfälzischen Weisenheim am Berg – quasi im Schatten der Klosterruine – ihren Werkraum für Blumengestaltung betreibt. Sie und ihr Team sind 2018 für einen Adventskranz mit einem Floristenpreis ausgezeichnet worden. Diesen zierten nicht nur 24 Kerzen. An ihm waren auch Nylonfäden befestigt, auf die weiße über tausend Lunariablätter gefädelt waren. Und die wirkten wie unzählige Schneeflocken.

So etwas wäre für mich als Laien wohl doch eine Nummer zu groß. „Ich möchte was Einfaches machen, das dennoch einen Wow-Effekt erzeugt“, erkläre ich. Die Floristmeisterin lacht. Solche Wünsche kennt sie aus ihren Seminaren und ihren Auftritten im TV. „Zwei Kreationen zur Auswahl“, sagt Jasmin Centner, „eine ,Amaryllis-Bombe’ und eine Kugel aus Piniennadeln“. Ich will sehen, wie man beides macht.

Um die „Amaryllis-Bombe“ zu fertigen, hat die Fachfrau schon eine Schere, eine Zwergamaryllis im Töpfchen, Paketschnur, Golddraht und eine etwa drei Handflächen große, annähernd viereckige Moosplatte gerichtet, wie es sie in Blumengeschäften zu kaufen gibt. Die Amaryllis nimmt Jasmin Centner mit der Erde aus dem Plastiktopf. Ein langes Stück Kordel wickelt sie wie bei einem Päckchen um den Erdballen und macht einen Knoten. Die zwei langen Ende bleiben – zum Aufhängen später. Danach stellt sie die Blume auf die Moosplatte und schlägt die Amaryllis darin ein, so dass lediglich die Blüten herausgucken. Nun knautscht die Floristin das Moos noch etwas, um es in Form zu bringen. „Das ist ein bisschen wie Schneeballformen“, meint die Pfälzerin gut gelaunt. Dann wird der Golddraht zum Befestigen etliche Male um den Moosball herumgeschlungen. Wer mag, kann auch Silber- oder Schmuckdraht nehmen. „Zuletzt nur noch einmal zurechtdrücken und schon ist das Werk fertig“, sagt Jasmin Centner und schaut mich fragend an. Ich könnte mir durchaus vorstellen, das zu Hause auch hinzubekommen. Jetzt bin ich auf die Kugel aus Piniennadeln umso neugieriger. Dafür spult die Weisenheimerin Wickeldraht von einer Rolle und formt daraus zunächst ein Ei, so groß wie das von einer Gans. Dann rollt sie es solange zwischen den Händen, bis ein luftiger Drahtball entstanden ist. In die Zwischenräume steckt Jasmin Centner schließlich von allen Seiten bündelweise Piniennadeln. Diese kommen aus Frankreich und wirken wesentlich dicker als die , die ich aus der Nachbarschaft kenne. „Auch so etwas bieten Floristen an“, betont die Pfälzerin und betrachtet die stachelige Kugel auf ihrem Arbeitstisch. „Wenn die Größe gefällt, darf man aufhören“, meint sie dann und holt für den von mir gewünschten Wow-Effekt noch ein Glasröhrchen, das in die Kugel aus Nadeln gedrückt wird. Dorthinein kommt Wasser und eine tiefrote Ranunkel.

Eigentlich sahen alle Schritte wirklich ganz einfach aus und so sehe ich meinen Wunsch nach simplen Tricks für eine natürliche Deko erfüllt. Bevor ich gehe, decke ich mich mit Material zum Selbermachen ein. Wenn ich die Anregungen daheim auch nur fast so schnell umsetzen könnte, fände ich das einfach nur zum Kugeln.

