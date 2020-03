Mangel an Lehrern und Zeit

Berlin.Über das Thema Lehrermangel wird seit Jahren in Deutschland diskutiert. Eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa an 1300 allgemeinbildenden Schulen, die im Januar und Februar noch vor der Corona-Krise gemacht wurde, zeigt nun: Das Fehlen von Pädagogen stellt immer mehr Einrichtungen vor Probleme.

59 Prozent der befragten Schulleiter sagten, sie haben an ihrer eigenen Schule konkret mit Lehrermangel zu kämpfen. Eine deutliche Steigerung: 2019 waren es noch 50 Prozent, 2018 nur 36 Prozent, die das sagten.

Besonders betroffen sind Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Hier beklagen 72 Prozent der Schulleiter einen Mangel an Lehrkräften an ihrer Schule. Dahinter folgen die Grundschulen (50 Prozent) und Gymnasien (40 Prozent). Als Hauptgrund wird wie auch in den Vorjahren angegeben, dass es zahlenmäßig zu wenige Bewerber gibt.

Größte Probleme an den Schulen sind demnach nach dem Lehrermangel die Arbeitsbelastung und der Zeitmangel. 36 Prozent der Befragten nannten dies – eine Verdopplung gegenüber 2019. Häufig genannt wurden außerdem Probleme, die durch Inklusion und Integration auftreten, Probleme mit Eltern, mit der Bildungspolitik, den Behörden und mit der Ausstattung und dem Zustand der Schulgebäude.

Motivation sinkt

2019 gaben noch fast alle Befragten (96 Prozent) an, ihren Beruf „eher gern“ oder „sehr gern“ auszuüben. Nun sind es noch 89 Prozent. Abwärts ging es vor allem im „sehr-gern“-Bereich (minus 16 Prozent). Weniger Schulleiter würden ihren Job inzwischen weiterempfehlen. Der Chef des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), der diese Befragung jährlich durchführt, Udo Beckmann, sagt: „Unter steigender Belastung können Schulleitungen ihren Aufgaben nicht mehr so häufig gerecht werden, verlieren an Motivation und fühlen sich weniger unterstützt.“

Gut jede dritte Schulleitung gab mit Blick auf die Digitalisierung der Schulen an, dass es an ihrer Einrichtung für einzelne Klassen komplette Sätze an Tablets oder Smartphones gibt. Ebenso viele Schulen haben in allen Klassen- und Fachräumen Zugang zu schnellem Internet und Wlan.

Die Mittel aus dem milliardenschweren „Digitalpakt Schule“, über den der Bund Geld zur Anschaffung von Geräten bereitstellt, fließen bisher nur langsam, was auch daran liegt, dass die Regeln zur Antragsstellung in manchen Bundesländern noch nicht lange vorliegen. dpa

