Mann mit vielen Facetten

Gaisbach.Jugendlich wirkt sein verschmitztes Schmunzeln hinterm Fünftagebart: „Was sich für mich stimmig anfühlt, das mache ich“, ein Satz, den Schauspieler Sebastian Koch im Laufe des Gesprächs mit Bernadette Schoog im Carmen Würth Forum in Gaisbach immer wieder verwendet, quasi als vertrauensbildende Maßnahme in die echte Persönlichkeit, den authentischen Sebastian Koch hinter den vielen Rollen. Geboren 1962 in Karlsruhe, in Stuttgart aufgewachsen, hat Sebastian Koch an der Otto-Falckenberg-Schule in München studiert. In zweieinhalb Jahrzehnten hat er zahlreiche historische Charaktere im Fernsehen und im Kino verkörpert. Im Gespräch in Gaisbach ging es auch um seine angebliche „Freundin“ Faye Dunaway.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.11.2019