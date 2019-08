Mannheimer Straße wird langsam grün

Es hat wohl am vergangenen Wochenende so richtig begonnen. Zunächst glaubten viele wahrscheinlich an eine optische Täuschung, aber irgendwie sah die Mannheimer Straße plötzlich „grüner“ aus. Wer an einer roten Ampel warten musste, konnte dann von Tag zu Tag immer mehr winzige Grashalme im neuen Gleisbett der OEG entdecken – wie von Zauberhand verwandelte sich der Eindruck der Straße, die zu dem am stärksten frequentierten Strecken in Weinheim gehört. Das „Grüngleis“ – auch „Rasengleis“ genannt – nimmt langsam, aber sicher Gestalt an.

Verantwortlich für diesen Effekt ist ein spezielles Substrat, das von einer Fachfirma aus Edenkoben in den Boden eingebracht worden ist, berichtet die Pressestelle der Rhein-Neckar-Verkehr (RNV). In den kommenden Wochen wird tatsächlich eine Rasenfläche zwischen den Gleisen entstehen, die nicht nur schön aussieht, sondern auch andere Effekte hat: Der Boden heizt sich bei großer Hitze weniger stark auf. Bei Starkregen gelangt weniger Wasser in die Kanalisation. Und das „Rasengleis“ bindet Feinstaub, was sich positiv auf die Luftqualität auswirkt. Der Lärm der OEG wird zudem besser gedämpft als bei einem Schottergleis – in der Mannheimer Straße wird dieser Effekt allerdings teilweise wieder aufgehoben, weil die Straßenbahn künftig wieder 50 km/h schnell sein darf. Davor galt auch für die OEG – wie für den Individualverkehr weiterhin – Tempo 30.

Als Laie fragt man sich allerdings, ob der Rasen bei längeren Trockenperioden nicht ähnlich braun wird wie zum Beispiel im vergangenen Sommer im Strandbad Waidsee. Auch hier hat die RNV vorgesorgt: „Wir haben spezielle Tankwagen, die unsere Rasengleis-Strecken bewässern“, erklärt René Weintz von der Pressestelle der RNV.

Platz ist knapp

Doch nicht nur das Rasengleis sorgt in der Mannheimer Straße für Aufsehen. Via Facebook erreichte die Lokalredaktion der Hinweis von André H.: „Ich habe schon mehrfach miterlebt, dass Menschen eine Vollbremsung an dem neuen Signal der Linie 5 in der Mannheimer Straße Stadt auswärts machen.“ Offenbar würde mancher das Signal der Straßenbahn für eine Ampel halten, was gerade bei Dunkelheit auch verständlich sei. Die Rede ist von den zwei nebeneinander angeordneten, vergleichsweise kleinen Rotlichtern, die über der Fahrspur für den Individualverkehr angebracht wurden.

Die RNV verweist dazu auf die Eisenbahnbetriebsordnung, die ein solches „Blocksignal“ für Züge vorsieht. Da der Platz in der Mannheimer Straße knapp ist, sei das Signal am Rand der Fahrspur für den Individualverkehr platziert worden. Durch die beiden Rotlichter nebeneinander werde versucht, den Unterschied zur „normalen“ Ampel zu betonen. Das sei „sicher gewöhnungsbedürftig“, räumte Weintz ein, „ist aber rechtskonform“. Dieses „Blocksignal“ werde zum Beispiel seit Jahren auch in der Ortsdurchfahrt von Mannheim-Seckenheim verwendet, ohne dass es zu folgenschweren Missverständnissen gekommen sei.

Eine andere Frage beschäftigte Martin B.: „Derzeit sieht es nicht danach aus, als würden die Bahnsteige Händelstraße/Stahlbad erneuert. In meinen Augen hat man hier eine große Chance vertan.“ Hier verweist die RNV darauf, dass dies leider eine Frage der Finanzierbarkeit wäre. Ziel des Verkehrsunternehmens sei es natürlich, alle Haltestellen barrierefrei auszubauen. Aber dies sei nicht in einem Zug möglich, warb Weintz um Verständnis. Die Verlegung der Haltestelle „Hauptbahnhof“ (früher: Luisenstraße) habe wegen des barrierefreien Anschlusses an den ZOB und den Hauptbahnhof einfach eine höhere Priorität gehabt. Zusammen mit der Gleiserneuerung investiere man bereits mehr als zehn Millionen Euro in den Ausbau des ÖPNV in Weinheim, wobei sich Bund, Land, Kreis und Stadt mit Zuschüssen beteiligt haben. Nach derzeitigem Stand wären die Haltestellen Stahlbad und Händelstraße aber im nächsten Nahverkehrsplan enthalten, erläuterte der RNV-Sprecher. Was das konkret bedeutet? Planungsbeginn 2022, Umsetzungstermin noch völlig offen. pro

