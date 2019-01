Manuel Just: „Ein Etappensieg, aber leider noch nicht am Ziel“

„Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe ist ein wichtiger Etappensieg. Aber leider sind wir noch nicht am Ziel.“ So kommentierte gestern Hirschbergs Bürgermeister Manuel Just (parteilos) die Nachricht, dass das Gericht die Wahlanfechtungsklage von Dauerkandidatin Fridi Miller abgewiesen hat. Der 40-Jährige wartet seit seinem Erfolg bei der Weinheimer Oberbürgermeisterwahl im Juni 2018 darauf, endlich sein Amt antreten zu können. „Ich sehne diesen Tag herbei“, sagte Just: „Das nehmen mir sicher auch die Hirschberger nicht übel.“

Weinheims Erster Bürgermeister Torsten Fetzner, der seit dem Ausscheiden des früheren Oberbürgermeisters Heiner Bernhard im Rathaus die Amtsgeschäfte führt, äußerte sich gegenüber unserer Zeitung „verhalten optimistisch“, dass Just deutlich vor dem 1. Juli sein Amt antreten kann. „Aber vor März wird das wohl auf keinen Fall klappen“, schränkte Fetzner mit Blick auf die Fristen beim Verwaltungsgerichtshof ein.

Just hatte unter Verweis auf seine erst ab dem 1. Juli gesicherten Pensionsansprüche wiederholt erklärt, dass er nur dann früher nach Weinheim wechselt, wenn die Gültigkeit der Wahl rechtskräftig festgestellt ist. Ab Juli stünde er dann auch als Amtsverweser zur Verfügung.

Wahl ordnungsgemäß

Erfreut zeigte sich Fetzner, dass das Verwaltungsgericht die Klage nicht nur wegen der Prozessunfähigkeit Millers abgewiesen hat, sondern auch inhaltlich klar Stellung bezieht. Weder habe die Weitergabe der Erstwählerdaten an Manuel Just im Widerspruch zur Datenschutzgrundverordnung gestanden, noch habe die Stadt wegen der internen Wahlveranstaltung der Freiwilligen Feuerwehr, bei der nur fünf der sieben OB-Kandidaten eingeladen waren, gegen ihr Neutralitätsgebot verstoßen. „Das zeigt, dass die Wahl ordnungsgemäß durchgeführt worden ist“, sagte Fetzner.

Doch ein Hindernis gibt es immer noch: Die 49-jährige Sindelfingerin kann binnen eines Monats gegen dieses Urteil einen Antrag auf Berufung bei der nächsten Instanz, dem Verwaltungsgerichtshof, stellen. Und genau das hat sie vor: „Dazu muss ich zwar erst einmal einen Anwalt finden. Aber das wird mir gelingen, auch wenn viele Anwälte Angst davor haben, mich zu vertreten“, sagte sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Vom Urteil zeigte sich die selbst ernannte „Aufdeckungspolitikerin“, die immer wieder die Öffentlichkeit sucht, nicht überrascht. Das habe sie schon in der mündlichen Verhandlung an den Gesichtern der Richter ablesen können.

Dass die 12. Kammer des Verwaltungsgerichts Karlsruhe sie aufgrund früherer psychiatrischer Gutachtern für „prozessunfähig“ erklärt hat, sei ein Skandal. Dazu verweist Miller auf das Verwaltungsgericht Sigmaringen, das sie in einem anderen – wenn auch ebenfalls verlorenen – Verfahren am 26. September 2018 zumindest für prozessfähig erklärt hatte.

Die 12. Kammer des Verwaltungsgerichts Karlsruhe unter dem Vorsitz von Richterin Julia Dürig kam dagegen zu der Einschätzung, dass Miller „zumindest für den hier betroffenen Bereich der Rechtsstreitigkeit im Zusammenhang mit ihrer Bewerbung um ein Oberbürgermeisteramt nicht prozessfähig“ sei. Dies gehe nicht nur aus den vorliegenden Gutachten hervor. Auch im Verlauf der mündlichen Verhandlung sei „immer wieder zum Vorschein gekommen“, dass sich Miller einem „feindlich gesonnenen System beziehungsweise Apparat gegenübersieht und sie diese vermeintliche Verschwörung bekannt machen muss“.

Miller muss Kosten tragen

Wie aus dem 20-seitigen Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe abschließend hervorgeht, muss Miller die Kosten des Verfahrens tragen. Ferner bestätigte das Gericht den Gebührenbescheid, den das Regierungspräsidium Karlsruhe im August 2018 für die Bearbeitung des Einspruchs gegen das Wahlergebnis auf 1000 Euro festgesetzt hatte.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.01.2019