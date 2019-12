Marktplatz ist nur der Anfang

Gute Nachrichten für Radfahrer: Die Stadt Weinheim installiert zusätzliche Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Zunächst werden fünf Radbügel in der Rote-Turm-Straße unterhalb der Laurentiuskirche aufgebaut. Dafür fällt ein Parkplatz weg. Die Kosten belaufen sich auf 1500 Euro. Ein bis zwei Bügel werden in der Babostraße nahe des Eingangs zum Hermannshof installiert. Außerdem sollen die alten Fahrradständer an der Stadtbibliothek, von einigen Stadträten als „Felgenkiller“ bezeichnet, durch Bügelmodelle ähnlich denen am Hauptbahnhof ersetzt werden. Kosten: 1500 Euro. Auch die Fahrradabstellanlage am Waidsee wird für rund 56 500 Euro erneuert.

Komplizierter ist die Sache am Hauptbahnhof. An der Nordseite – also Richtung Zwillingsbrücke – will die Stadtverwaltung eine weitere Sammelschließanlage für 20 Fahrräder errichten. Die Kosten hierfür würden sich auf 30 000 bis 60 000 Euro belaufen. Das Vorhaben funktioniert allerdings nur in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn.

Zum einen gehört die Fläche der Bahn, zum anderen hat die Bahn zusammen mit dem Umweltbundesamt die sogenannte B+R-Offensive gestartet. Diese umfasst zum einen die Bereitstellung der Flächen im Rahmen eines mietfreien Gestattungsvertrages, zum anderen das Angebot eines Standardmodells einer Fahrradabstellanlage zu günstigen Konditionen inklusive dessen Planung. Genauere Angaben über die Kosten könne man also erst dann machen, wenn die Ausschreibung der DB fertig ist.

„Fußgängerzone nicht tabu“

Gleiches gilt für die Fördersituation – bis zu 70 Prozent sollen durch Bund und Land möglich sein. Die SPD betonte in ihrer Stellungnahme, eine Förderung in dieser Größenordnung sei angesichts der angespannten Haushaltslage ein Muss. „Eine ausschließliche oder weitgehende Finanzierung durch die Stadt Weinheim halten wir vor dem Hintergrund der Haushaltslage für nicht vertretbar“, sagte Stadtrat Rudolf Large (SPD).

Die GAL (Grüne/Alternative Liste) ging sogar noch einen Schritt weiter und stellte ergänzende Anträge. Sie forderte, dass die Kosten für eine Überdachung der Fahrradständer an der Stadtbibliothek geprüft werden. Außerdem sollen auch die „Felgenkiller“ an der Volkshochschule durch moderne Bügel ersetzt werden Für beide Anträge gab es Zustimmung.

Außerdem soll die Verwaltung, so der Antrag der GAL, in der Institutstraße und am Hutplatz prüfen, ob nicht Pkw-Stellplätze in Fahrradstellplätze umgewandelt werden können. Laut Verwaltung sind pro Auto-Stellplatz – je nach Örtlichkeit – vier bis fünf Fahrradstellplätze möglich. Die Fußgängerzone dürfe bei der Planung von neuen Fahrradstellplätzen nicht tabu sein, betonte Andreas Marg (GAL). Auch wenn man tagsüber nicht durch die Fußgängerzone radeln dürfe, so müssten beispielsweise geschobene Fahrräderirgendwo abgestellt werden, so Marg.

Schließlich beantragte die GAL – ebenfalls mit Zustimmung des Gremiums –, dass die Stadt auch am Nordausgang des Hauptbahnhofs die Überdachung der bestehenden Bügelanlage weiter verfolgt. vmr

