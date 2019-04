Marx wirbt für Respekt

München.Die Katholische Kirche darf auf dem Weg der Erneuerung Menschen nach Ansicht des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Marx, nicht abschätzig verurteilen. „Kirche können wir nur sein und je neu werden, wenn wir mit Christus gehen und bei ihm bleiben; keine Kirche, die durch Verurteilungen von oben herab den Menschen begegnet, sondern eine Kirche, die einlädt, bei Jesus zu sein und Ihm zu begegnen“, heißt es laut Redemanuskript in seiner Predigt beim Gottesdienst zum morgigen Palmsonntag, aus der das Münchner Erzbistum gestern Auszüge veröffentlichte. Nur in einer solchen Haltung könne der Weg, den die Kirche in Deutschland gehen wolle, zum Segen werden und zum Aufbruch, heißt es demnach weiter. dpa

