Massenprotest von Nawalny-Anhängern gegen Putin

Moskau.Unter massiver Polizeigewalt haben in ganz Russland Zehntausende Menschen für die Freilassung des Kremlkritikers Alexej Nawalny und gegen Präsident Wladimir Putin demonstriert. „Freiheit für Nawalny!“ und „Putin, uchodi!“ – zu Deutsch: „Putin, hau ab!“ –, skandierten Menschen.

Die Proteste am Samstag in mehr als 100 Städten im flächenmäßig größten Land der Erde gelten als die größten der vergangenen zehn Jahre. In Moskau und St. Petersburg prügelten und traten Uniformierte auf Demonstranten ein. Es gab viele Verletzte und mehr als 3500 Festnahmen. Die USA und die EU kritisierten die politische Verfolgung Andersdenkender in Russland.

Der Kreml hingegen spielte diese bisher so noch nicht gesehenen Massenproteste gegen Putin herunter: Es seien „wenige Menschen“ zu den Protesten gegangen. „Viele Menschen stimmen für Putin“, sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow am Sonntag im Staatsfernsehen.

Unabhängige Medien gingen jedoch allein in Moskau von 40 000 Demonstranten aus. Das gilt als viel – angesichts der vielen Festnahmen schon im Vorfeld und der verbreiteten Strafandrohungen. In vielen Städten trotzten die Menschen auch extremen Minusgraden – in Sibirien herrschten um die minus 56 Grad Celsius. Die Staatspropaganda wies darauf hin, dass die Demonstrationen nicht genehmigt waren. dpa

