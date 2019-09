Meditieren für eine friedlichere Welt

Der Sonntag, 21. September, ist der von der UNO ausgerufene Weltfriedenstag. An diesem Tag wird wieder zur gemeinsamen Meditation auf der großen Schlossparkwiese in Weinheim aufgerufen. Schon im letzten Jahr bei der Premiere war das Interesse groß. In Weinheim ruft Maria Casper-Meergans zur gemeinsamen Meditation auf, sie gibt Anleitungen und Kurse zur Meditation. Interessierte Personen treffen sich um 18 Uhr auf der Schlossparkwiese, jeder sollte eine Sitzgelegenheit mitbringen. Jeder meditiert dann bis circa 18.30 Uhr eigenständig auf die Weise, die er kennt und mag. Bei Regen fällt die gemeinsame Meditation aus. whm

