Mehr als ein aufgebockter Kleinwagen

Heppenheim.So klein und schon ein SUV (Sport Utility Vehicle). In Anbetracht von 3,70 Metern Kürze eher doch ein SÜVchen oder ein Micro-SUV, wie der Autohersteller Suzuki sein Modell Ignis beschreibt. Dieser ragt in der Klasse der Kleinwagen mit seiner erhöhten Statur von 1,59 Meter heraus. Doch der Ignis ist keineswegs ein aufgebockter Kleinwagen im Abenteuer-Outfit mit robustem Stoßschutz, Radlauleisten und Seitenschweller in Anthrazit, sondern er bringt auch Rüstzeug für den Ritt ins Gelände mit. So wie den Allradantrieb. Der japanische Autohersteller verbaut seit über 40 Jahren Allradtechnologie und hat alle Antriebe unter dem Namen Allgrip zusammengefasst. Zusätzlich wird der kleine Kraxler mit Berganfahr- und Bergabfahrhilfe angeboten.

Erhöhte Sitzposition

Kommt die SUV-typische erhöhte Sitzposition hinzu, die neben einem guten Überblick auch ein bequemes Ein- und Aussteigen garantieren. Die gute Sicht ist natürlich auch im Großstadtdschungel von Vorteil, in dem sich der Ignis mit Sicherheit öfters bewegen wird als im Gelände. Mit seinen kompakten Ausmaßen kommt der Ignis ganz entspannt durch enge Gassen. Wo andere Fahrzeuglenker passen müssen, da lässt sich der kurze Japaner immer noch in eine Parklücke zirkeln. Da hilft auch der geringe Wendekreis von gerade einmal 9,4 Metern.

Der Bonsai-Geländewagen zeichnet sich äußerlich durch eine klare Linienführung aus. Die Front besticht durch LED-Scheinwerfer (optional) und den markanten Kühlergrill. Pep gibt dem Fahrzeug eine Zweifarbenlackierung. Im Innenraum geht es farbenfroh weiter. Sicherlich dominiert hier harter Kunststoff, doch Teile der Mittelkonsole und Türinnengriffe in Orange sorgen für eine freundliche Atmosphäre. Zudem steckt in einem Silberrahmen ein Touchscreen-Navigationssystem, mit dem man auch sein Handy integrieren kann. Das Display dient zusätzlich als Bildschirm für die Rückfahrkamera.

Angenehm viel Platz bietet der Ignis seinen Insassen. Auch auf der Rückbank, die sich um 16,5 Zentimeter verschieben lässt, können die Mitfahrer ein entspanntes Reisen genießen. Fürs Gepäck bleibt beim Allradmodell ein Fach mit einem Volumen von 204 Litern, das sich auf 1086 Liter erweitern lässt. Beim Fronttriebler reicht die Kapazität von 260 bis 1100 Liter.

Auch mit seiner Technik-Ausstattung kann sich der Mini-SUV sehen lassen. Neben ESP, Spurhaltewarnsystem oder Müdigkeitserkennung wird auch das neue System „Dual Camera Brake Support“ angeboten. Hierbei erkennen Stereokameras Objekte vor dem Fahrzeug, egal ob Menschen, Tiere oder andere Autos. Durch Warnsignale bis hin zum automatischen Bremsen versucht das System, Kollisionen zu vermeiden. Unter der Motorhaube arbeitet ein Benziner mit 90 PS. Beim Allradmodell bringt es der Vierzylinder auf eine Höchstgeschwindigkeit von 165 km/h. In 11,9 Sekunden ist der Spurt auf 100 km/h geschafft. Für einen Geschwindigkeitsrausch reicht das natürlich nicht. Dafür begnügt sich der Ignis mit durchschnittlich 5,2 Litern Benzin pro 100 Kilometern. Der Ignis 1.2 Allgrip Comfort kostet 16 190 Euro. Die Preispalette beginnt bei 12 740 Euro.

