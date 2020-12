Mehr als nur ein Stadtauto

Mannheim.Auf den ersten Blick sieht der Renault Clio wie ein Dreitürer aus. Doch der Schein trügt. Denn die Griffe der beiden Fondtüren sind nur gut getarnt in der C-Säule. Sie verstecken sich lediglich, ermöglichen aber ansonsten den Zugang auf die Rückbank. Doch diese Dreitürer-Optik des serienmäßigen Fünftürers, der aktuell in der fünften Generation steht, bekommt dem Franzosen gut. Das gestraffte Blechkleid strahlt Dynamik aus, was an der profilierten Motorhaube, dem tief nach unten gezogenen Kühlergrill sowie an der Türenlösung liegt.

Auch wenn die Neuauflage mit 4,05 Metern zwölf Millimeter kürzer als der Vorgänger ist, bietet ihr Innenraum mehr Platz. Gewachsen sind, so der Hersteller, der Knieraum im Fond sowie die Ellbogenfreiheit. Dennoch bleibt für die Knie relativ wenig Platz, was aber auch mit der Stellung der Vordersitze zu tun. Mehr Freiheit indessen bleibt nach oben.

Modern und qualitativ hochwertig

Fürs Gepäck steht ein Fach mit einem Volumen von 340 Litern zur Verfügung. Da sind 40 Liter mehr als beim Vorgänger. Der Innenraum gibt sich modern. In puncto Wertigkeit hat der Neue ordentlich zugelegt. Hierfür sorgen vor allem weich hinterschäumte Materialien an der Oberseite des Instrumententrägers, den Türverkleidungen und der Mittelkonsole. Letztere ist nun höher positioniert und dem Fahrer zugewandt. Neu ist ferner die elektronische Parkbremse. Sie benötigt weniger Platz als die konventionelle Handbremse, so dass mehr Raum für Staufächer entsteht.

Der beliebte Kleinwagen verfügt über ein modernes Multimediasystem, das die Integration des Smartphones über Apple CarPlay und Android Auto erlaubt. Großen Wert legen die Franzosen ebenso auf die Sicherheit und statten den Clio mit einer Vielzahl von Assistenzsystemen aus, unter anderem erstmals mit einem Autobahn- und Stauassistenten. Das teilautomatisierte System übernimmt auf mehrspurigen Straßen die Regie, beschleunigt, bremst und folgt dem vorausfahrenden Fahrzeug. Dennoch muss der Fahrer seine Hände am Steuer lassen, ansonsten schlägt das System Alarm. Unter der Motorhaube des Cityflitzers arbeiten Benziner wahlweise zwischen 67 und 130 PS. Zu den Angeboten zählen auch Modelle mit Autogas (TCe 100 LPG) ) oder Hybridantrieb (E-Tech 140).

Beim TCe 90 sorgen 90 Pferdestärken für Vortrieb. In 12,2 Sekunden hat der Benziner die Spurtprüfung auf Tempo 100 geschafft. Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 180 km/h. Der Stadtwagen gibt sich recht quirlig. Das Fahrwerk ist relativ sportlich eingestellt. Den nötigen Komfort müssen die Passagiere allerdings nicht missen. Die Lenkung arbeitet präzise. Der Clio macht einen aufgeweckten Eindruck und hält sich mit Geräuschen angenehm zurück. Er ist eigentlich schon mehr als ein reines Stadtauto.

Der Verbrauch liegt bei durchschnittlich fünf Litern. In der Praxis müssen rund 1,5 Liter pro 100 Liter dazugezählt werden. Der Renault Clio V Experience TCe 90 kostet mit einem Sechs-Gang-Schaltgetriebe 17 107 Euro. Die Preisliste beginnt bei 13 744 Euro für den SCe 65.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.12.2020