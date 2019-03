Mehr Boom vum Bu

Baby-Boom-Bu Franz Kain gibt weitere Termine bekannt. © schilling

Die nächste Vorstellung von Franz Kain in der „Alten Druckerei“ am 30. März ist bereits ausverkauft. Jetzt gibt es zwei weitere Zusatztermine in Weinheim am Samstag, 27. April, und am Samstag, 25. Mai. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Er ist „Oaner vun de Meischde“, Franz Kain, der Bu aus der Baby-Boom-Zeit. Der 1964 in Mannheim geborene Kabarettist gehört zum geburtenstärksten Jahrgang in Deutschland. Darauf ist er stolz und erzählt in seinem aktuellen Programm „De Baby-Boom-Bu“ auch aus seiner Jugend, in der Leckmuscheln eine „babbische Zuckerschnut“ verursachten. Dann half angeblich nur noch eins: Muttis Spucke!

Franz Kain verknüpft seine Erinnerungen mit dem Blick auf die Gegenwart und auf die Zukunft: Was kommt auf ihn zu, den Baby-Boom-Bu? Gibt es irgendwann den Rentner Kain oder heißt es „Rent-A-Kain“?

Franz Kain, der „Spitzklicker“, hat sich eine Liste gemacht, was er noch alles vor hat in diesem Leben und nimmt wie immer kein Blatt vor den Mund, aus dem der Kurpfälzer Dialekt nur so heraus sprudelt.

Weitere Termine in der Region: 3. Mai Rex-Kino, Schifferstadt; 5. Mai TSV-Halle, Viernheim; 10. und 11. Mai Holztechnik Knapp, Gorxheimertal; 17. Mai Theater an der Goethestraße, Fürth; 19. Mai Schatzkistl, Mannheim; 24. Mai Sapperlot-Theater, Lorsch. wn

