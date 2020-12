Mehr Platz für Kinder und fürs Einkaufen

Lorsch.Weil Lorsch eine beliebte Zuzugsstadt ist und wächst, werden auch neue Kinderbetreuungsplätze gebraucht. In der Dieterswiese entsteht für rund fünf Millionen Euro die gruppen- und quadratmetergrößte Kita. Platz für 124 Kinder bietet die Einrichtung mit weitläufigen Räumen, die vom Familienzentrum in Bensheim betrieben und im Sommer mit zunächst vier Gruppen den Betrieb eröffnet. „Wiesenkinder“ wird die Kita getauft.

Zur neuen Adresse wird das Haus am Stadtrand auch für das Mütter- und Familienzentrum „Mütze“. Der Verein zieht zum Jahresende aus dem langjährigen Domizil in der Schulstraße aus, in das Obergeschoss der Kita in der Dieterswiese ein – und freut sich dort über jede Menge Platz.

Märkte vergrößern sich

Direkt neben der Kita entsteht außerdem die neue Zentrale des Lorscher DRK. Auch in zwei der bestehenden Nachbargebäude wird 2020 kräftig investiert: Beide Einkaufsmärkte, die den „Wiesenkindern“ gegenüber liegen, erweitern ihre Gebäude. Aldi vergrößert seinen Discounter um 200 Quadratmeter auf 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche. Der Lorscher Rewe unmittelbar daneben baut seine Verkaufsfläche noch stärker, sogar auf 2000 Quadratmeter aus.

Vollsortimenter im Zentrum

In Lorsch freut man sich über das wachsende Einkaufsangebot und das Plus von insgesamt rund 500 Quadratmetern in der Dieterswiese. Über Befürchtungen, die Lorscher Innenstadt könnte deshalb ausbluten, wie das bei vielen Kommunen zu beobachten ist, wird zwar diskutiert. Die Sorgen erübrigen sich aber insofern, als 2020 auch eine Neueröffnung in der Stadtmitte gefeiert werden kann: Denn im November kann im Carstanjen-Center ein fast zweieinhalb Jahre andauernder Leerstand beendet werden. Es gibt damit endlich wieder einen Einkaufsmarkt im Zentrum.

Und nicht nur das: Bei dem „Nahkauf“ in der Römerstraße handelt es sich im Gegensatz zu dem Vormieter nicht nur um einen Discounter, sondern um einen Vollsortimenter. Betrieben wird er von einem Inklusionsunternehmen, das auch Menschen mit Behinderungen beschäftigt. Auf 750 Quadratmetern werden nun rund 15 000 verschiedene Produkte angeboten. sch

