Wie weltumspannend die Verbindung der Menschen untereinander ist und dass Wege gemeinsam gegangen werden wollen, wird seit Monaten besonders spürbar. Es gibt mehr Verbindendes als Trennendes. Zu einer besonderen Verbundenheit lädt die Gebetswoche für die Einheit der Christen ein. Mit dem Motto „Bleibt in meiner Liebe und ihr werdet reiche Frucht bringen“ (Joh 15,1-17) steht sie bis 25. Januar im Zeichen von Gebet, Versöhnung und der Einheit in der Kirche. Spiritualität und Solidarität sind untrennbar miteinander verbunden. Nächstenliebe bedeutet, sich in der einen Welt als Brüder und Schwestern wahrzunehmen und der Schöpfung mit Respekt zu begegnen. Beten geht überall. Zuhause und unterwegs, bei einer Telefonandacht beispielsweise oder in einem analogen oder Online-Gottesdienst – ein Gebet ist nicht virtuell, es findet hier statt und geht weit über diese Welt hinaus. dv/schu

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.01.2021