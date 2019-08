Mehrere Klassen unter Strom

Stuttgart.Mercedes stellt auf der Internationalen Automobilausstellung IAA einige Neuheiten vor (12. bis 22. September). Der Hersteller präsentiert im September die V-Klasse mit Elektroantrieb und die A- und B-Klasse als Plug-In-Hybriden. Das teilte der Hersteller im Vorfeld der Premiere in Frankfurt mit. Mercedes legt die V-Klasse an die Leine. Die Großraumlimousine kommt zum Jahreswechsel als EQ V mit Elektroantrieb – als zweites Modell nach dem Geländewagen GLC.

V-Klasse mit Elektroantrieb: Von außen nur marginal modifiziert, fährt der EQ V mit einem 150 kW/204 PS starken E-Motor und einem 100 kWh großen Akku im Wagenboden. Dieser ermöglicht laut Mercedes eine Reichweite von bis zu 405 Kilometern. Er kann binnen 15 Minuten für 100 Kilometer nachgeladen werden. Von zehn auf 80 Prozent Ladestand schafft es der Akku an der entsprechenden Säule in weniger als 60 Minuten.

Volle Flexibilität

Trotz des großen Akkus im Wagenboden bleibe die volle Flexibilität der V-Klasse erhalten, teilt Mercedes weiter mit. Der Laderaum, der in zwei Längen angebotenen V-Klasse, ist unverändert groß, und die Sitze können nach wie vor flexibel verschoben und gedreht werden. Als weitere Neuerung gibt es für den EQ V das Bediensystem MB UX mit einem großen Touchscreen und neuer Software, die den Verbrennern vorenthalten bleibt.

A- und B-Klasse kommen als Plug-In-Hybriden: Auch die kompakten Mercedes-Modelle der A- und B-Klasse fahren künftig mit Strom – zumindest auf kurzer Strecke. Der Hersteller hat die beiden Modelle als Plug-In-Hybriden ebenfalls für die IAA angekündigt.

Die Modelle sollten noch in diesem Jahr in den Handel kommen. Die Preise beginnen für die B-Klasse bei 36 774 Euro. In der A-Klasse kostet der Teilzeitstromer als Fünftürer 36 944 Euro und als Limousine 37 301 Euro. Alle Modelle tragen das Typenkürzel 250e. Sie fahren mit einem 1,3 Liter großen Benziner von 118 kW/160 PS, der mit einer 75 kW starken E-Maschine und einem Akku von 15,6 KWh kombiniert wird.

Bei einer Systemleistung von 160 kW/218 PS kommen die Kompakten auf ein Spitzentempo von bis zu 240 Kilometern pro Stunde. Sie können rein elektrisch im besten Fall rund 75 Kilometer weit fahren. Ist der Benziner aus, liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 140 Kilometern pro Stunde. Den Verbrauch gibt Mercedes je nach Modell mit Werten zwischen 1,4 und 1,6 Litern an, den CO2-Ausstoß mit 33 bis 36 g/km.

Die gesamte Technik ist so kompakt konstruiert, dass weder Innenraum, noch nennenswert Kofferraum verlorengehen. So weicht der Benzintank unter der Rückbank der 150 Kilo schweren Batterie. Dafür schrumpft er um 10 Liter auf 35 Liter und schmiegt sich nun um die Hinterachse. Leistungs- und Ladeelektronik dagegen finden in der Reserveradmulde Platz, teilt Mercedes weiter mit. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.08.2019