„Mein Alltag ist jetzt noch bunter geworden“

Es gibt einen Trend, vielmehr eine Sehnsucht nach Natürlichkeit und dem achtsamem Umgang mit der Umwelt sowie den Wunsch nach Unaufgeregtheit und Ruhe. Ein Ort, der für all das steht, ist der Wald mit seinen Bäumen und Pflanzen – das Thema von Peter Wohlleben. Der Förster schrieb 2015 ein Buch über „Das geheime Leben der Bäume“ und landete damit einen absoluten Bestseller.

Jetzt wurde das Buch als Kinofilm präsentiert. Zwei Kamerateams waren für das Projekt unterwegs, das eine begleitete Wohlleben über eineinhalb Jahre bei seiner vielfältigen Arbeit. Nun stellte der „Waldhüter“ den Film persönlich im Dettelbacher Cineworld vor, nahm sich viel Zeit für Fragen und Autogrammwünsche und gab den Fränkischen Nachrichten ein Interview.

Herr Wohlleben, mit Ihren Büchern, Vorträgen und der Arbeit als Förster haben Sie dem Thema „Wald und Bäume“ zu viel Aufmerksamkeit verholfen. Welche Kernbotschaft möchten Sie dabei vermitteln? Anders gefragt: Was sollten Menschen über Bäume wissen?

Peter Wohlleben: Sie sollten wissen, dass Bäume ganz tolle Lebewesen sind, so was wie die Elefanten im Pflanzenbereich, nur tausend Mal langsamer als Elefanten. Sie haben ganz viele Dinge, wie Sozialbeziehungen, Kommunikation, das ist wissenschaftlich mittlerweile gut belegt. Sie sind nur sehr lahm. Im Film wird das über Zeitraffer in Bewegung gebracht und dazu gibt es noch Bilder, die zeigen, was ich selbst und noch viele andere Menschen für den Walderhalt tun. Es lohnt sich, für Bäume auch Mitgefühl zu empfinden. Wie zum Beispiel für Elefanten. Dann hat man schon die richtige Einstellung.

Wie können Menschen ihr Mitgefühl für Bäume zeigen?

Wohlleben: Was daraus erwächst, ist, dass man genauer hinschaut und Spaß hat. Spaß haben im Wald, das ist das Allerwichtigste. Ein erhobener Zeigefinger ist immer schlecht. Wer Spaß hat, sieht, ob der öffentliche Wald gut oder schlecht behandelt wird. Wird er gut behandelt, dann freut sich ein Förster oder eine Försterin auch mal über Lob. Wird er nicht gut behandelt, dann darf man sich auch einmischen.

Es gibt zum Beispiel Bürgerinitiativen wie den Verein „Nationalpark Steigerwald“, der sich für ein Schutzgebiet einsetzt. Markus Söder will jetzt die Schutzgebietsfläche erweitern – warum nicht diesen, wie ich meine, sehr erhaltenswerten Wald? Da sind Leute vor Ort, die sich für ihren Wald einsetzen, und das finde ich toll. Diese Menschen unterstützen den Wald vor ihrer Haustür. Und diese Menschen freuen sich auch über Zuspruch.

Gab es Motive oder Bäume, von denen Sie von vornherein wussten, die müssen in den Film hinein?

Wohlleben: Interessanterweise nicht. Ich habe mich da gar nicht eingemischt. Am Anfang dachte ich sowieso, das Buch wird verfilmt, lass mal sehen, was dabei herauskommt. Dass ich dabei eine Rolle spiele, das war mir gar nicht klar. Doch das Kamerateam mit dem Regisseur, es waren ja zwei Teams, aber dieses Kamerateam hat mich dann über eineinhalb Jahre bei fast jedem Termin begleitet.

Immer wenn was war, habe ich angerufen und zack, dann sind die mitgereist. Es waren am Ende insgesamt 60 Drehtage. Wir haben nichts extra für den Film gemacht. Es sollte keine klassische Dokumentation werden, sondern es war was Experimentelles.

Das Dokumentarische sind die Sequenzen über Bäume, aber der andere Teil ist eine interessante Mischung, welche ich nicht aktiv beeinflusst habe.

Sie sagen: Bäume kommunizieren miteinander. Wie kann man sich das vorstellen?

Wohlleben: Das ist gut erforscht. In den 70er Jahren hat man es erstmals in der Savanne festgestellt. Giraffen haben an Blättern gefressen, und die betroffenen Akazien haben darauf Giftstoffe eingelagert, die weiter entfernten Akazien aber auch. Man hat festgestellt, dass die befressene Akazie Duftstoffe ausgeströmt hat, die die anderen aufgenommen und deshalb so reagiert haben.

Umgekehrt haben die Giraffen das aber auch drauf und laufen gegen die Windrichtung, um „ungewarnte“ Bäume zu finden. Inzwischen haben Wissenschaftler Hunderte von Duftvokabeln entschlüsselt, auch bei heimischen Bäumen. Und dann ist in den 90ern das sogenannte „wood wide web“, das Internet des Waldes, über das Pilznetzwerk entdeckt worden, das chemisch und elektrisch funktioniert. Das ist viel langsamer als über Düfte, aber es hat den Vorteil, dass man auch gegen den Wind warnen kann.

„Waldbaden“ ist ein Stichwort dafür, wie erholsam und gut der Wald für den Menschen ist. Würden Sie soweit gehen und sagen, dass der Wald heilt?

Wohlleben: Da geht sogar die Ludwig-Maximilians-Universität in München soweit, Therapeuten auszubilden. Wenn wir die Kommunikationsstoffe der Bäume einatmen, sinkt der Blutdruck, das kann man messen.

Dieser Effekt kann sogar über Tage anhalten. Gerade wenn man an einem heißen Sommertag durch den Wald geht, dann riecht es recht aromatisch, etwas harzig. Das sind diese Stoffe. Das ist gesund.

Gibt es noch weitere Effekte?

Wohlleben: Das Immunsystem wird gestärkt. Die Killerzellen vermehren sich, die gut gegen Krebs sind. Das sind messbare Effekte. Darüber hinaus gibt es noch weitere Auswirkungen, die sind zwar nicht messbar, aber statistisch nachweisbar. Ein bekanntes Beispiel: Ein Patient, der auf einen Baum schaut, wird schneller gesund als einer, der auf eine Betonwand blickt. Das ist psychologisch bedingt. Das Grüne, die Bäume – das entspannt uns.

Ist die Farbe Grün nicht am angenehmsten für das Auge?

Wohlleben: Oh, das kann ich gar nicht sagen. Aber was interessant zu wissen ist, dass die meisten Waldtiere Farben gar nicht sehen können. So wie Rehe beispielsweise, die können nur Blau und Nicht-Blau sehen. Also Grün als Tarnfarbe bringt nichts, Sie können sich genauso was Orangefarbenes anziehen wie es viele Jäger tun. Nur nicht Blau, das würden sie erkennen.

Wenn Sie von den zahlreichen Waldbränden, ob im Amazonasgebiet oder in Australien, hören, was denken Sie da?

Wohlleben: Das ist furchtbar. Ja, natürliche Buschfeuer gab es schon immer, aber diese richtigen Waldbrände, bei denen Bäume komplett verbrennen, da hört es auf, natürlich zu sein. Bodenfeuer – da haben sich Bäume daran gewöhnt, aber dass ganze Bäume verbrennen, Megafeuer mit gewaltigen Hitzegraden, bei denen sogar Autos schmelzen, so wie jetzt in Australien gesehen, da ist der Wald wirklich hin. Da gibt es dann auch keine Samen mehr im Boden.

Was kann man dann tun?

Wohlleben: Normalerweise braucht man nicht zu pflanzen. Überall da, wo noch Bäume stehen, da regeneriert sich das. Aber da, wo es komplett verbrannt ist, sollte man pflanzen oder säen. Deshalb haben wir es so gemacht, dass für jedes verkaufte Kinoticket ein Baum auf Borneo gepflanzt wird, an Stellen, die komplett gerodet wurden oder kein Baum mehr steht. Da macht das Pflanzen Sinn.

Sie sind ein Kritiker der klassischen Forstwirtschaft in Deutschland, vergleichen es mit Mastbetrieben – was würden Sie anders machen beziehungsweise was machen Sie in Ihrem Forst anders?

Wohlleben: Wir richten Schutzgebiete ein, das betrifft 25 Prozent der Fläche. Und der Rest wird so natürlich wie möglich bewirtschaftet. Der Wirtschaftswald sieht dann später fast so aus wie ein Urwald. Diese Wälder stehen auch nach heißen Sommern noch gut da, wie der Stadtwald Lübeck bespielhaft zeigt. Alte Laubwälder kühlen sich nämlich gewaltig runter – im Vergleich zu einer Stadt durchschnittlich um 15 Grad. Um diesen Wald zu erhalten, heißt es, weniger Holz herausnehmen, bedachter mit dem Rohstoff Holz umgehen.

Ändert sich in der Forstwirtschaft etwas? Wo geht die Entwicklung hin?

Wohlleben: Was mich total überrascht hat, ist, dass der Kinofilm eine richtige Diskussion ausgelöst hat. Ich schreibe ja schon seit etwa zwölf Jahren. „Das geheime Leben der Bäume“ war mein 16. Buch, und eine öffentliche Debatte flackerte damals schon mal auf. Aber jetzt beim Kinofilm kam es so richtig. Ich möchte niemanden überzeugen, sondern will, dass diskutiert wird und das findet jetzt statt. Da kommt was in Gang. Für mich hat sich der Kinofilm schon jetzt richtig gelohnt.

Sie sprechen es an: „Das geheime Leben der Bäume“ war nicht Ihr erstes Buch, sondern das 16. Weshalb ist genau dieses Buch ein solcher Bestseller geworden?

Wohlleben: Ich habe mir gesagt, hör damit auf, so negativ zu sein. Erzähl’ mal, was die Bäume Tolles machen. In diesem Buch ist es eine ganz andere Tonart geworden. Die Leute sollten Spaß im Umgang mit dem Wald empfinden. Und ich vermute, dass das den Erfolg ausgemacht hat. Ich habe sogar gehört, dass sich Ehepaare das Buch vor dem Einschlafen gegenseitig vorlesen.

Sie wurden also emotionaler?

Wohlleben: Nein, emotional war es davor schon. Nur der Anteil an Moll war etwas zu hoch, jetzt war Dur im Vordergrund. Wir haben so viele negative Nachrichten, da muss man auch ein Gegengewicht setzen und zeigen, wie schön das ist. Wir wollen psychisch gesund in die Zukunft gehen, denn nur dann bleiben wir handlungsfähig und dazu brauchen wir das Positive, das Optimistische. Übrigens, von dem Buch hatte sich keiner viel erwartet. Wir hatten eine kleine Startauflage. Der Erfolg hat uns sehr überrascht.

Wie hat sich Ihr Alltag als Förster seitdem geändert?

Wohlleben: Ich habe vorher schon Sachen gemacht, die nicht ganz normal sind, etwa Survival Trainings. So viel verändert hat sich also nicht. Aber jetzt kommt, so wie bei dieser Kinotour, der Kontakt mit den Fans noch dazu.

Mit Interessierten tausche ich mich aber auch in unserer Waldakademie aus, wir machen Kurse und Führungen. Daneben bin ich aber natürlich auch noch Förster. Es ist bunt, wie eine Wundertüte. Wir kommen viel rum, ich spreche mit Wissenschaftlern, wir besuchen, wie im Film zu sehen, aber auch mal einen Indianerstamm. Es ist wirklich toll. Man kann es vielleicht so sagen: Mein Alltag war vorher schon bunt, ist jetzt aber noch etwas bunter geworden.

. . ..und hat noch ein paar Möglichkeiten mehr eröffnet?

Wohlleben: Ich habe ein paar Möglichkeiten mehr, aber interessanterweise meine Ziele niedriger gesteckt. Ich sage ja nicht, dass ich die Wälder rette. Sondern ich unterstütze, mache Hoffnung, gebe Tipps. ella

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.02.2020