An der Hafenkirche im Jungbusch mit dem historischen Anker am Eingang entsteht eine Ankerstelle für junge Erwachsene. Dort wirkt seit 1. März Florian Binsch als Pfarrer der Evangelischen Studierendengemeinde und Young Urbans. Er möchte ein solidarisches Netzwerk schaffen, das über den eigenen Tellerrand schaut und sich mit den Fragen unserer Zeit befasst. Die Studierendengemeinde macht unter anderem Ausstellungsbesuche, Sofakonzerte und Bootstouren, kocht gemeinsam und besucht Gottesdienste und Andachten – so auch am Sonntagabend, 15. März, um 19 Uhr in der Hafenkirche die Abendandacht in der Reihe „nearby h(e)aven“, bei der Pfarrer Binsch fragt: „Meine Arbeit – mein Leben?“ Übrigens: Am Sonntagvormittag (11 Uhr, Citykirche Konkordien) wird Pfarrer Binsch von Dekan Hartmann in seinen Dienst eingeführt. red (Bild: Vogt)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.03.2020