Meistens ein gewolltes Vergnügen

Main-Tauber-Kreis.Radtouren sind in diesem Sommer auch angesichts der Corona-Pandemie absolut im Trend. Vor allem im Main-Tauber-Kreis gibt es deshalb viele Radfahrer, die ganz gezielt in die Region kamen, um hier ihren Urlaub zu verbringen, wie eine FN-Umfrage ergab. Besonders die Romantische Straße ist als älteste und eine der bekanntesten Ferienstraßen ein beliebtes Ziel der Radler, um Erholung zu finden. Nicht minder attraktiv für Rad-Touristen sind der Radweg „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“, der Rad-Achter oder der „Sportive“. Je nach körperlicher Fitness kann man auf den unterschiedlich langen und anspruchsvollen Strecken das Liebliche Taubertal erkunden. Gerade der Klassiker, der Taubertalradweg von Rothenburg ob der Tauber bis Wertheim am Main ist für Familienurlaube mit dem Rad bestens geeignet.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.08.2020