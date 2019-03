Meldungen ab sofort

Die Vielfalt macht die Weinheimer Altstadtkerwe aus, die dieses Jahr vom 8. bis 12. August stattfindet. Leider ist das Angebot der Straußwirtschaften in der Altstadt seit ein paar Jahren stagnierend bis sogar leicht rückläufig, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. „Das ist schade“, finden die Weinheimer Kerwe-Organisatoren um Marktmeister Stefan Grabinger, bei dem im Bürger- und Ordnungsamt die Fäden zusammenlaufen.

Beratungen möglich

Im Rathaus will man jedenfalls zur Eröffnung von Straußwirtschaften motivieren und – falls nötig – auch beraten, wie so etwas genehmigungsrechtlich funktioniert. Eine direkte Vermittlung von Straußwirtschaften ist allerdings nicht möglich. Wer Interesse hat oder sich informieren möchte, kann sich mit Stefan Grabinger in Verbindung setzen.

Am besten telefonisch unter 06201/8 22 29 oder per Mail an st.grabinger@weinheim.de. Anmeldeschluss für Straußwirtschaften ist dieses Jahr der 28. Juni.

