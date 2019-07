Menschen lernen von Tieren

Im Allgemeinen geht der Mensch in seiner Überheblichkeit davon aus, er sei die Krone der Evolution. Sy Montgomery verpasst all jenen, die in dieser Theorie eine Rechtfertigung für animalische Drangsalierung oder gar Ausrottung sehen, einen Dämpfer. Erst von Tieren könne (und sollte) man lernen, Mensch zu sein. Schon in ihrem Bestseller „Rendezvous mit einem Oktopus“ (2017) vertrat die

...