Menschen und ihre Blickwinkel

Bad Mergentheim.„Mensch Heimat – wir aus Bad Mergentheim“ ist im SWR-Fernsehen am Freitag um 18.15 Uhr und am Samstag um 16 Uhr zu sehen. Drei Menschen, drei Blickwinkel, dreimal Heimat – unter diesem Motto startete das SWR-Fernsehen im September 2019 ein neues Format. In der Serie lernen die Zuschauer eine Heimat aus drei verschiedenen Blickwinkeln kennen. Drei Menschen aus dem Südwesten erzählen ihre ganz persönliche Geschichte.

Im angekündigten Bad Mergentheim-Beitrag geht es um die American Football-Mannschaft „Wolfpack“ und um Maike Trentin-Meyer, die als Expertin über das Deutschordensschloss mittlerweile auch zum Mitglied des caritativen Deutschen Ordens geworden ist.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.11.2020