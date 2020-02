Mercedes brennt - Feuer greift auf Haus über

Altlußheim.Schock am Dienstagabend in Altlußheim: Kurz vor 20 Uhr geriet ein Mercedes offenbar während der Fahrt in der Haupstraße aus bislang noch unbekannten Gründen in Brand.

In Höhe der Hausnummer 12 hatte der Fahrer sein Fahrzeug gestoppt. Das Feuer hatte schnell auf einen geparkten Suzuki sowie eine Hausfassade übergegriffen. Ein weiterer Pkw wurde beschädigt. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Fahrer und zwei Kinder vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand erheblicher Sachschaden, vermutlich im sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Informationen liegen noch nicht vor. (PR-Video, kaba)